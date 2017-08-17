Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Galatasaray'a ABD'li pivot

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017 15:13
Galatasaray'a ABD'li pivot

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ABD'li pivot 'ı kadrosuna kattı.

Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda ULEB Avrupa Avrupa Kupası, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında ABD'li pivot Rakeem Christmas ile bir yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

NCAA'de Syracuse Üniversitesi, NBA'da ise Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers kadrolarında bulunan Christmas, Avrupa'da ilk kez oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a ABD'li pivot
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz