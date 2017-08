Hidayet Türkoğlu: Milli Takım performansını artırıyor

"AA Spor Masası"nın konuğu olan Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin geçmişte önemli basketbol organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Türkoğlu, "Bizim için en önemlisi, seyircimizin milli takımımızı yalnız bırakmayacak olmasıdır. A Milli Basketbol Takımı, uzun ve yoğun bir çalışma döneminin içinde. İtalya kampı bitti ve son olarak Çekya ile oynanan hazırlık maçını da Ali Muhammed'in son saniye basketiyle kazandık. Avrupa Şampiyonası öncesi her geçen gün form grafiği yükselen bir milli takımımız var." dedi.

Federasyon olarak A Milli Basketbol Takımı oyuncularının ve teknik heyetinin sonuç ne olursa olsun yanlarında olacaklarını belirten Türkoğlu, "Çok istekli ve arzulu genç arkadaşlarımız var. Türk halkına buradan ricada bulunmak istiyorum; bu arkadaşlarımız, kendi takımlarında yeterli süreleri alamamış oyuncular. Ancak bu formanın ne kadar onurlu ve kutsal olduğunu da bilen arkadaşlar. Bu şansı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. Halkımız da yalnız bırakmazsa, gereken mücadele sergilenecektir. Umarım hep beraber gurur duyacağımız bir sonuç alırız." diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMI STRESE SOKMAK İSTEMİYORUZ"

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin basketbolda her zaman zirveyi hedeflediğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki genç arkadaşlarımız da aynı düşüncededirler. Biz yönetimsel olarak bu tarz yorumlarla veya beklentilerle gerek Ufuk Sarıca hocamızı gerekse de oyuncularımızı strese sokmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerle ilgili söylemlerin olumlu ve olumsuz yanları olabildiğine dikkati çeken Türkoğlu, "Türk halkının gurur duyacağı, ayakta alkışlanacak bir takımı sahada görmek istiyoruz. O atmosfer yakalandığında, geçmişte iyi şeylere tanıklık ettik. İnşallah yine aynı süreci yaşarız. Bu arkadaşlara gerektiğinden fazla sorumluluk yüklemek bana göre çok doğru değil. Bir yıl boyunca hep konuştuğumuz, oyuncularımızın takımlarında yeterli süre alamamasıydı. Şimdi de bu arkadaşlardan üst düzey performans sergilemelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımdaki oyuncuların giydikleri formanın kutsallığını bildiklerine dikkati çeken Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda bulunmayı hak eden oyuncularımız var ve ellerinden geleni yapacaklardır. Yönetim olarak bunun bilinciyle iyi adımlar attığımızı düşünüyoruz. Oyuncu havuzumuzun yeterli anlamda dolu olması gerekir. Yaptığımız projeler var. Gençler Ligi projesini arkadaşlarımız belli bir noktaya getirdiler. Avrupa Şampiyonası sonrası bunun lansmanı yapılacak. En büyük sıkıntımız, yabancı oyuncu fazlalığından dolayı oyuncularımızın yeterli süreleri alamamaları. Maalesef bazen antrenmanda bile süre alamama durumu oluyor. Kuracağımız Gençler Ligi sayesinde oyuncularımızın daha fazla maç oynamalarına imkan sağlayacağız. Oyuncu havuzumuz genişlemesi, bizim yabancı sayısını tekrar gözden geçirmemize vesile olacaktır."

"GENÇLERİMİZİ BASKETBOLLA BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak basketbolun yaygınlaşmasını amaç edindiklerini anlattı.

Yönetim olarak ülkenin her yerinde basketbol oynanması, gençlerin basketbol topuyla tanışması için çaba sarf ettiklerini aktaran Türkoğlu, "Gençlerimizi basketbolla buluşturmak için çalışıyoruz. Ayrıca FIBA'nın yeni uygulamasıyla 3x3 branşı olimpiyatlara dahil edildi. Bunun ülke geneline yayılması bizim için önemli bir fırsat olacaktır. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Avrupa Şampiyonası sonrası çalışmalarımızı paylaşmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

ÖMER AŞIK NEDEN KADRODA YOK?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'da forma giyen milli basketbolcular Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın, yaşadıkları sorunlar nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer almadığını belirtti.

Türkoğlu, NBA'da oynayan bazı oyuncuların Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosuna dahil olmamasıyla ilgili olarak, "Federasyon başkanı olarak bu zamana kadar milli formayı bir kez de yüzlerce kez de giymiş arkadaşlara teşekkür etmek gerekir. Sonuçta bu forma için ter döktüler ve Türk sporuna faydalı olmaya çalıştılar. Eski bir sporcu olarak ve milli takımda çok oynamış bir insan olarak ben milli formayı her zaman kutsal görmüşümdür. O formayı giymekten her zaman onur ve gurur duymuştum. Ben milli formayı giyebilmek için ve o ortamda bulunmak için her çağrıldığımda milli takımda olan bir insandım." diye konuştu.

Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın daha önce her çağrıldıklarında milli takıma geldiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız gerçek sebeplerini, kuracağımız diyaloglarla bize daha iyi anlatacaktır. Ömer Aşık sağlık sebeplerinden dolayı bu sene aramızda bulunamıyor. Ersan sezon içerisinde yaşadığı bazı sorunlardan dolayı bizimle olamayacağını dile getirdi. Hepsi bizim kardeşimiz. Bu zamana kadar her çağrıldıklarında milli takıma gelmiş insanlardır. İnanıyorum ki önümüzdeki zamanlarda tekrar çağırdığımızda bizimle olmak isteyeceklerdir. Bu süreç maalesef böyle geçecektir. Bu durumu, bizim için hem avantajlı hem de dezavantajlı diye düşünebiliriz. Bu fırsat diğer arkadaşlar için de önemli. Kendi evinde, seyircin önünde forma giyme şansı bulacaksın. İnşallah bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirirler."

Ersan İlyasova ile sürekli diyalog halinde olduklarını vurgulayan Türkoğlu, "Bu arkadaşlar gerçekten çok efendi ve saygılı arkadaşlardır. Ersan normal Türk doğumlu arkadaşlarımızdan bile daha çok milli formayı sahiplenen bir arkadaşımızdır. Bu sene bazı sıkıntılarından dolayı takımda olamadı. Tekrar çağırdığımızda bu milli forma için aramızda bulunacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"SEYİRCİ YASAĞINI ONAYLAMIYORUZ"

Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunda fazla şiddet olayı yaşanmadığını anlatarak, "Merkez Hakem Kurulu ve Disiplin Kurulumuz bunlar için gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Burada hem kulüplerimizi hem de taraftarlarımızı üzmeyecek şekilde ceza sistemini önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçireceğiz." dedi.

Basketbolda Passolig gibi bir uygulamayı düşünmediklerini dile getiren Türkoğlu, "Şu anki seyirci kalitemiz gerçekten çok iyi. Biz basketbolsever olarak seyirci yasağını onaylamıyoruz. Taraftarın takımlarını deplasmanda da güzel bir ambiyansla desteklemesini isteyen bir federasyonuz. Çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir sorun ile karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Basketboldaki gelirleri arttırmak için yayın ihalesi başta olmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolun gelişimi için şu ana kadar özel sektör ile yaptığımız çok güzel anlaşmalar var. Biz basketbolun gelişimi ve televizyonda görünürlülüğü anlamında çalışmalar yapıyoruz. Şu an haftada 5 maç yayınlanıyor, bunu 8'e çıkartmak için çalışıyoruz. Basketbol programlarının daha fazla televizyonda olması için çalışıyoruz. Sadece para anlamında bunu düşünmüyoruz, daha fazla gelişmesi ve daha fazla kitle tarafından takip edilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra bu çalışmalar biraz daha netlik kazanacaktır."

"FUTBOLDAKİ YANLIŞLARDAN AMATÖR BRANŞLAR ZARAR GÖRÜYOR"

Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı ile Beşiktaş Kadın Takımı'nın bütçelerinde kısıtlamaya gitmesini de değerlendirdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın milyonlarca taraftara sahip olduğunu aktaran Türkoğlu, "Taraftar olan insanların çocukları var. Bu çocuklar da zaman zaman tuttukları takımların formalarını giymek istiyorlar. Bu takımlarda profesyonel anlamda yer almak istiyorlar. Bence bu hamle onları çok üzecektir. Sonuçta onların geleceğine engel teşkil edebilir bir durum olabilir. Futbolda finansal anlamda yapılan yanlışlardan her zaman amatör branşlar zarar görüyor. Burada biraz daha iyileştirme yaparlarsa ve doğru ekiplerle çalışırlarsa, özel sektör bunun için gerçekten çok avantajlı. Yapacakları anlaşmalar amatör branşlara daha sağlıklı yatırım yapmalarını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin bu kararının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Türkoğlu, "Biz salonların hıncahınç dolmasını isteyen bir yönetimiz. Şu anda da taraftar anlamında bu kulüplerimiz en çok taraftara sahip kulüplerimiz. İnşallah o düşünceden bir an önce vazgeçerler. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Bu bizden çok Beşiktaş, Galatasaray ya da diğer kulüplerin kendi aralarında vermesi gereken bir karar. Belli bir noktaya kadar karışma durumumuz olabilir. Basketbolun gelişimi için çalışan bir yönetimiz." şeklinde görüş belirtti.

TESİSLEŞME ARTACAK

Tesisleşme konusunda ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yeni bir salon yapmakla işe başlayacaklarını anlatan Türkoğlu, "Hepimizin Abdi İpekçi Spor Salonu ile duygusal bir bağı var. Bu kararı verirken bizim için de kolay olmadı. Yönetime geldiğimizden bu yana gerçekten tesisleşme anlamında çok eksik olduğumuzu fark ettik. Şu an federasyon olarak sadece Abdi İpekçi Spor Salonu ve Ankara Spor Salonu'na sahibiz." dedi.

"Şu an baktığımız zaman en başarılı federasyonuz" diyen Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef bünyemizde 2 tane salonumuz var. Bu hem bizi üzüyor, hem de korkutuyor. Geleceğe yönelik projelerde tesisleşmenin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızla bu süreci paylaştık. Kendisine de birkaç sunumlarımız oldu. Kendisi bu konuya çok sıcak baktı. Bunun için ayrı bir ekip kurduk. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. İnanıyorum ki en kısa zamanda bunu sizlerle de güzel bir basın lansmanı ile herkesle paylaşmak istiyoruz. Bu tesis şu ana kadar yapılmamış bir tesis. 10 bin kişilik yeni bir salon, sanırım 6 antrenman salonu, alt yapılarımız. Kesinlikle bir kompleks olarak düşünebiliriz. Biz her şeyi bir çatı altında toplamak istiyoruz."

Başkan Hidayet Türkoğlu, çocukları kamp için yurt dışına gönderdiklerini, bunun kendilerini maddi anlamda sıkıntıya soktuğunu dile getirerek, "Bu tesiste hepsini aynı yerde yapma imkanımız olacak. İstanbul'a, ülkemize güzel bir tesis kazandırmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız, belediye başkanımız bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Bu yıl içerisinde hedefimiz belli adımları atmaktır. Kademe kademe olacak bir süreç. Görev süremizde bunu bitirmek istiyoruz. Türk basketbolseverlere ve Türk basketboluna kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TESİSLEŞME ANLAMINDA DAHA KUVVETLİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun atıl kaldığını yönündeki eleştirilere, "Daha aktif kullanımı için girişimlerimizi yaptık. Böyle bir tesisin basketbola kazandırılması gerektiğini düşünen bir ekibiz." şeklinde yanıt verdi.

Yaptıkları çalışmalar nedeniyle Kadir Topbaş'a da teşekkür eden başkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinan Erdem Spor Salonu 4 yıllığına federasyon bünyesine dahil edilidi. Federasyon olarak işleteceğiz. Bunu yapma nedenimiz, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes ve Galatasaray maçlarını yapan iki tane kulübümüz. Bunların devam etmesi gerekiyordu. Sözleşmeleri bitti diye düşünüyorum. 2017-2018 sezonuda hem Anadolu Efes, hem de Galatasaray maçlarını burada yapacaklar. Bu basketbol için önemli bir hamleydi. Tesisleşme anlamında daha kuvvetli olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu tip salonları mümkün olduğunca bünyemize katmak istiyoruz. İnşallah buraların hınca hınç dolduğunu görürüz. Bu salon gerçekten Avrupa'nın en güzel salonlarından bir tanesi. Basketbolla birleşmesi gerekiyordu."

FIBA VE ULEB ÇEKİŞMESİ

Hidayet Türkoğlu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasında yıllardır yaşanan çekişmeye objektif olarak bakmaya çalıştıklarını, her iki organizasyonda mücadele eden Türk kulüplerinin bulunduğuna dikkati çekti.

ULEB organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kazanan Fenerbahçe'yi ve FIBA organizasyonda final oynamayı başaran Banvit kulüplerini kutlayarak sözlerini sürdüren başkan Türkoğlu, "Biz ULEB ile FIBA arasında mümkün olduğunca objektif olmaya çalışıyoruz. Sonuçta iki farklı organizasyonda da bizi temsil eden kulüplerimiz var. FIBA ve ULEB arasındaki çekişme, kulüplerle olan ilişkilerimizi gerçekten zorlayacak bir süreç." ifadelerini kullandı.

Çekişmenin kendilerini üzdüğünü ifade eden Türkoğlu, "Bunlar kendi aralarında çözmeleri gereken konular. Ne federasyonların, ne kulüplerin, ne sporcuların bu işe dahil edilmesi gerektiğini düşünen tarafız. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tekrar bir araya gelirler ve bu süreci değerlendirirler. Sonuçta kasım ayında başlayacak eleme maçlarımız var. Bu bizi etkileyecek." değerlendirmesini yaptı.

Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Ligi'nin yoğun bir tempoda geçtiğini vurgulayarak, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Takvimler çakışıyor. Sanırım çekişme devam edecek gibi gözüküyor. Sonuçta global olarak düşünmek gerekiyor. Sonuçta buradan basketbol zarar görecek. Ülkeler, kulüpler ve federasyonlar zarar görecek. En önemlisi sporcular zarar görecek. İnanıyorum ki sporcuları belli bir noktada kararsız bırakacaklar. O süreçte milli takıma çağrılmaları söz konusu olacak. Kampa mı gelecekler, kulüpler izin verecek mi vesaire falan bizi de gerçekten zor durumda bırakacak. Kulüplerle olan ilişkilerimizi gerçekten zorlayacak bir süreçle karşılaşabiliriz. İnşallah bunu çözerler. Biz gerçekten federasyon olarak kulüplerimizle iyi ilişkiler kurmak isteyen, onları her süreçte destekleyen bir federasyon olmak istiyoruz. Sporcularımızın her daim yanında olmak isteyen bir federasyonuz."

"PROFESYONEL, SAYGIDEĞER BİR EKİP KURDUK"

TBF Yönetim Kurulu üyelerinin geçmişten gelen arkadaşlıkları ve dostlukları bulunduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bu nedenle avantajlıyız. Profesyonel, saygıdeğer bir ekip kurduk. Kendi alanlarında çok başarılı, değerli insanlar ekibimizde yer alıyor ve bize yardımcı oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Federasyon yönetiminde yer alan isimlerin, son 20 yılda Türk basketbolunun bir noktaya gelmesi için saha dışında ve içinde mücadele etmiş insanlar olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Geçmişten gelen dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Türk basketbolunu ülke geneline yaymak, organizasyonların daha iyi yapılabilmesi ve gençlerimizin daha fazla süre alabilmesi için projeler üretiyoruz. Zaman zaman fikir ayrılıkları da yaşayabiliyoruz. Tek bir amaç için buradayız ve bunun bilincindeyiz: Türk basketbolunun daha iyi yerlere gelebilmesi. Herkesin basketbolla tanışmasını, topa dokunmasını isteyen bir ekibiz." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, federasyon yönetimi olarak basketbol eğitimine çok önem verdiklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı ile uygulamaya koyduğu okulların önemine dikkati çeken Türkoğlu, "Akademiler, spor liseleri, spor fakülteleri çok önemli çalışmalar. Antrenörlük, menajerlik, idarecilik anlamında da eğitim çok önemli. Buralardan gelen eğitimli insanlar yönetimlerde, kulüplerde görev almalı." şeklinde konuştu.

"FARKLILIKLARI ZAMANLA HERKES HİSSEDECEK"

Hidayet Türkoğlu, "Son 5 yıldaki yanlış plan ve programlardan dolayı basketbol şu an bu noktada." dedi.

Yapılan yanlışlara örnek olarak "yabancı kuralını" gösteren Türkoğlu, "Yapılan yanlışların bizi rahatsız ettiği durumlar oluyor ama biz işine konsantre olan ve uzun vadeli planlar yapan bir ekibiz. Yapacağımız değişikliklerle 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki turnuvalarda Türk oyuncuların daha başarılı olabileceği bir süreç yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçmiş yönetimle ilgili çok fazla konuşmak istemediğini belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Rahatsız olduğumuz noktalar var. Bazı şeyleri tekrar federasyon bünyesinde toplamak istiyoruz. Çok şey dışarıya verilmiş, pazarlamasından, organizasyon düzenlemesine kadar. Biz büyük, güçlü, başarılı bir federasyonuz. Bu işleri kendi bünyesinde yapabilecek iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Küçük küçük dokunuşlarla yeni yönetim olarak getirdiğimiz farklılıkları zamanla herkes hissedecektir."

TÜRK OYUNCULARIN FAZLA SÜRE ALAMAMASI

Geçmişte verilen yanlış kararlar nedeniyle Türk oyuncuların fazla süre alamaması sonucunun doğduğunu dile getiren Türkoğlu, "Keşke hemen değiştirebilsek ama kulüpler buna yönelik yatırımlar yapmış ve kaliteli sporcu havuzumuz henüz yok." ifadesini kullandı.

Kulüpleri zarar ettirmek istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimiz Türk basketbolunu yurt dışında temsil ediyor. Bir anda bunu değiştirmek kolay değil. Konjonktür izin vermiyor." şeklinde görüş belirtti.

Gençler Ligi gibi farklı organizasyonlarla Türk oyuncuların daha fazla süre almasını ve tecrübelenmesini istediklerini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlerleyen dönemde farklı teşviklerle kulüplerimizden Türk oyuncuları seçmelerini isteyeceğiz. Bu oran yükseldikçe de yabancı sayısında düzenlemeye gideceğiz. 18 yaşındaki genç arkadaşın yabancılara karşı basketbol ve fizik anlamda mücadele edebilmesi çok zor. Amacımız 20 yaşına kadar maç yapsın, kendisini geliştirsin, 20-22 yaşına geldiğinde de yabancılarla mücadele edecek duruma gelsin. Maalesef, çocuklar da burada zor durumda kalıyor. Haksız rekabet var. 18 yaşındaki bir arkadaşımızı 26-28 yaşında fizik olarak gelişkin yabancı bir arkadaşın karşısına koymanın doğruluğunu oturup konuşmalıyız."