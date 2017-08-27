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Spor Bakanı Bak'tan Avrupa şampiyonu millilere tebrik

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 27.8.2017 16:09
Spor Bakanı Bak'tan Avrupa şampiyonu millilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı , Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı İşitme Engeliler Avrupa Basketbol Şampiyonasında kazanan 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımını tebrik etti.

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ülkemizi temsil eden 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus'u 93-32 yenerek, kazandı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı , Avrupa şampiyonu olan 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonasında ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek altın madalyanın sahibi olan milli takımımızı gönülden kutluyorum. Üstün bir mücadele örneğiyle Belarus'u 93-32 yenerek Avrupa Şampiyonlu gururunu bizlere yaşatan sporcu kardeşlerime ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

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Spor Bakanı Bak'tan Avrupa şampiyonu millilere tebrik
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