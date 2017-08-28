Eksik Fransa A Grubu'nda favori

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) mücadele edecek Fransa, eksik oyuncuları bulunmasına rağmen A Grubu'nun favorisi olarak dikkati çekiyor.

Karşılaşmaların Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacağı A Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Yunanistan, Slovenya, Polonya ve İzlanda yer alacak.

Vincent Collet'nin başantrenörlüğünü yaptığı Fransa, hücumdaki lideri Tony Parker, savunmadaki en büyük kozu Rudy Gobert ve takımın en önemli birleştiricisi Nicolas Batum'dan yoksun olarak turnuvada mücadele edecek.

Son Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Fransa Milli Takımı'nın organizasyondaki en büyük kozu ise Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Nando De Colo olacak.

De Colo'nun yanı sıra Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Evan Fournier ile Boris Diaw ve 2,5 sezonluk Anadolu Efes serüveninin ardından İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla anlaşan Thomas Heurtel, turnuvada Fransa'nın başarısı için ter dökecek.

Avrupa şampiyonası tarihinde 2013'te altın madalya kazanan Fransa, 1949 ve 2011'de gümüş, 1937, 1951, 1953, 1959, 2005 ve 2015'te ise bronz madalyanın sahibi oldu.

YUNANİSTAN ANTETOKOUNMPO'SUZ PARKEYE ÇIKACAK

Yunanistan, A Grubu'nda Fransa'nın ardından en iddialı ekip olarak göze çarpıyor.

Takıma liderlik etmesi beklenen Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı şampiyonada Yunanistan, bir arada oynama alışkanlığı ve sert savunmasıyla derece elde etmek isteyecek.

Kostas Missas'ın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunanistan'ın turnuvadaki en önemli kozları ise Fenerbahçe ile geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Kostas Sloukas, Olympiakos'tan Georgios Printezis ve Çin ekibi Zhejiang Lions ile sözleşme imzalayan Ioannis Bourousis olacak.

Avrupa Şampiyonası tarihinde 1987 ile 2005'te altın madalya elde eden Yunanistan, 1989'da gümüş ve 1949 ile 2009'da da bronz madalya kazandı.

SLOVENYA'NIN KOZLARI DRAGIC VE DONCIC

Slovenya Milli Takımı, EuroBasket 2017 Elemeleri E Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazanarak finallere katılma hakkı elde etti.

Igor Kokoskov'un başantrenörlüğünü yaptığı Slovenya'nın turnuvadaki en önemli kozları ise NBA ekibi Miami Heat'te forma giyen Goran Dragic ile İspanyol temsilcisi Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız adayı Luka Doncic olacak.

Geride kalan sezonda Banvit ile Türkiye Kupası'nı kazanan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Gasper Vidmar ile Edo Muric de Slovenya'ya tecrübeleriyle katkı sunmaya çalışacak.

Son 12 Avrupa Şampiyonası'nın tümünde yer alan Slovenya, en büyük başarısını ise 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak elde etti.

POLONYA GEÇMİŞİNİ ARIYOR

Polonya Milli Takımı, son senelerde katıldığı turnuvalarda 1960'lı yıllarda gösterdiği başarılı performansın uzağında kaldı.

ABD'li Mike Taylor'ın başantrenörlüğünü yaptığı Polonya, elemelerden gelerek finallere katıldı. Polonya, Estonya, Belarus ve Portekiz'in de yer aldığı grupta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak finallerin yolunu tuttu.

Geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen oyun kurucu ve şutör Mateusz Ponitka'nın yanı sıra Adam Waczynski ile eski Banvitli A.J. Slaughter, Polonya'nın turnuvadaki en önemli kozları olacak.

Şampiyona tarihinde 1963'te gümüş, 1939, 1965 ve 1967'de bronz madalya kazanan Polonya, 1969 ve 1971'de 4'üncü sırayı aldı. Polonya Milli Takımı, EuroBasket 2015'i ise 11. olarak tamamladı.

FİNLANDİYA EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Turnuvanın ev sahiplerinden Finlandiya, bunu avantaj olarak sahaya yansıtmaya çalışacak.

Başantrenörlüğünü 2015'te Beşiktaş Sompo Japan'ı da çalıştıran Henrik Dettmann'ın yaptığı Finlandiya'da ABD asıllı oyun kurucu Jamar Wilson, Barcelona Lassa'da forma giyen Petteri Koponen ile Sasu Salin'in katkısı, takımın göstereceği performansta etkili olacak.

Son yıllarda basketbolda önemli hamleler yapan Finlandiya, EuroBasket tarihindeki en büyük başarısına ise 1967'de ev sahipliği yaptığı turnuvada 6. olarak ulaştı. Finlandiya, 2011 ve 2013'te 9, 2015'te ise 16. oldu.

İZLANDA İKİNCİ KEZ FİNALLERDE

İzlanda Milli Takımı, EuroBasket 2017 Elemeleri'nde başarılı olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Elemelerde Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsviçre ile aynı grupta yer alan İzlanda, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci olarak finallerin yolunu tuttu.

Kanadalı Craig Pedersen'in başantrenörlüğünü üstlendiği İzlanda Milli Takımı, 2015'in ardından tarihinde ikinci kez finallerde yer alacak.