Potada derbinin galibi Fenerbahçe Doğuş!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı 83-62 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, Guduric ve Melih'in sayılarıyla 5-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertliler, Ahmet Düverioğlu'nun pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikada ise farkı 10 sayıya çıkardı: 3-13. Aldığı moladan sonra toparlanan Galatasaray Odeabank; Hopson, Summers ve Hardy ile 7-0'lık seri yakalayarak farkı 7. dakikada 3 sayıya indirdi: 10-13. Sloukas ile oyun üstünlüğünü yeniden eline alan konuk ekip ilk çeyreği 21-12 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 30-24 önde geçti. Savunma sertliğini arttıran konuk ekip Barış Hersek'in basketiyle ilk yarının bitimine 2 dakika kala 12 sayılık farka ulaştı: 26-38. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 43-31'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Sinan Güler'in basketiyle başlayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 17 sayıya yükseltti: 34-51. Galatasaray Odeabank, Renfroe'nin çabalarıyla farkı kapatmaya çalışsa da hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, Egehan Arna'nın son saniye üçlüğü ile bu çeyreği de 63-40 önde tamamladı.

Galatasaray Odeabank son çeyreğe 4-0'lık seri ile başlasa da oyun üstünlüğünü kısa sürede yeniden eline alan konuk ekip, son 5 dakikaya 74-52 üstün girdi. Kalan bölümde de etkili olan Fenerbahçe Doğuş, maçtan 83-62 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Galatasaray Odeabank: Renfroe 13, Hardy 8, Hopson 4, Ege Arar 2, Hendrix 12, Christmas 8, Summers 7, Göksenin Köksal 8

Fenerbahçe Doğuş: Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 16, Guduric 18, Melli 3, Ahmet Düverioğlu 8, Thompson 8, Sloukas 12, Datome, Wanamaker 7, Barış Hersek 4, Egehan Arna 5

1. Periyot: 12-21

Devre: 31-43

3. Periyot: 40-63