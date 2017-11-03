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Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 12:55
Jordan Taylor, Galatasaray Odeabank’ta

, ABD'li oyun kurucu ile 2 aylık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Taylor'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatma ya da 2 ay sonunda fesih etme opsiyonuna sahip olduğunu açıkladı.

Bu sezon Tahincioğlu Süper Ligi ve 'ta istediği sonuçları elde edemeyen , kadrosuna takviye yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ABD'li oyun kurucu ile 2 aylık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatma ya da iki ay sonunda fesih etme hakkının sarı-kırmızılılarda olduğu açıklandı.

TAYLOR'UN KARİYERİ

30 Eylül 1989'da Bloomington, Minnesota'da doğan Taylor, kolej kariyerini Wisconsin Üniversitesi'nde geçirdi. Profesyonel kariyerine Avrupa'da Virtus Roma ile 2012'de başlayan Amerikalı oyun kurucu İtalyan ekibinde iki sezon geçirdikten sonra 2014-2015 sezonu için İsrail temsilcisi Hapoel Holon ile anlaştı. İsrail Ligi'nde 14.5 sayı, 2.9 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla oynayan Taylor, 2015 yazında Almanya Ligi ekiplerinden ALBA Berlin ile anlaştı. Berlin ile Almanya Kupası'nı kazanan 28 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezonu ise eski takımı Hapoel Holon'da geçirdi. Holon'da 25 maça çıkan Jordan Taylor 10.1 sayı, 4.1 asist, 3.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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Jordan Taylor, Galatasaray Odeabank’ta
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