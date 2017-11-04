Beşiktaş, Daçka'yı uzatmada mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş Sompo Japan evinde normal süresi 77-77 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında Darüşşafaka Basketbol'u 88-84 mağlup etti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Serdar Ünal xx, Serhat Büker xx
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Jamar xx 7, Ömer xx, Muratcan xx, Erkan xx 6, Sertaç xxx 21, Can xx, Strawberry xx 21, Kenan xx, De Lima xx, Diebler xx 12, Weems xx 14, Semih xx 7
BAŞANTRENÖR: Ufuk Sarıca
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Wilbekin xx 18, Kartal x, Mustafa x, Emircan xx 2, William xx 11, Okben x, Doğuş x, Furkan x, Howard xx 3, Johnson xxx 24, James xxx 23, Michael xx 3
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 20-20
Devre: 42-39 (Beşiktaş Sompo Japan Lehine)
3. Periyot: 60-53 (Beşiktaş Sompo Japan Lehine)
4. Periyot: 77-77