Şanlı Kartal

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş
Sompo Japan, normal süresi 77-77 biten maçta Darüşşafaka
'yı uzatmada 88-84 yendi. Maça iyi başlayan Beşiktaş olurken, 10-4'ün ardından 2-14'lük seri bulan konuk ekip 18-12 öne geçti. Ancak Beşiktaş farkı eriterek periyot sonunda 20-20'yi buldu.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken Sertaç Şanlı
'yı iyi kullanan ev sahibi soyunma odasına 41-39 önde gitti. Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı girdi ve 5-0'lık seri ile 60-53'lük avantajı yakaladı. Son periyoda ise Darüşşafaka etkili başladı ve 34. dakikada 63-64 öne geçti. Sertaç
ve Weems
ile skor bulan Beşiktaş'a konuk ekip Wilbekin
ile cevap verdi ve normal süre 77-77 tamamlandı. Uzatma bölümünde iki takım da hızlı hücumlarda sayılar üretirken 43. dakika 82-82 geçildi. Kalan bölümde Strawberry, Erkan
ve Diebler
ile basketler kaydeden Beşiktaş salondan 88-84 galip ayrıldı. Diğer skorlar: Dİ Büyükçekmece- Gaziantep Basketbol: 98-78, Tofaş-İstanbul BBSK: 89-85.
SERTAÇ ŞANLI?
?21
SAYI
8
RİBAUND
2
ASİST
(6/9)
SAHA İÇİ İSABET
(9/11)
SERBEST ATIŞ
ESKİŞEHİR'DEN DE ASLAN'A GEÇİT YOK
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti ve rakibine 5. maçında 3. yenilgisini tattırdı. 2005-06 sezonunda ilk beş maçının dördünü kaybeden G.Saray, o sezondan sonra en kötü başlangıcını yaptı