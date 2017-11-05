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Şanlı Kartal

Giriş Tarihi: 5.11.2017
Şanlı Kartal

Normal süresi 77-77 biten maçta 21 sayısının yanısıra ribauntlarda da siyah-beyazlıları sırtladı. bu sonuçla 3. galibiyetine ulaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Sompo Japan, normal süresi 77-77 biten maçta 'yı uzatmada 88-84 yendi. Maça iyi başlayan Beşiktaş olurken, 10-4'ün ardından 2-14'lük seri bulan konuk ekip 18-12 öne geçti. Ancak Beşiktaş farkı eriterek periyot sonunda 20-20'yi buldu.
İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken Sertaç Şanlı'yı iyi kullanan ev sahibi soyunma odasına 41-39 önde gitti. Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı girdi ve 5-0'lık seri ile 60-53'lük avantajı yakaladı. Son periyoda ise Darüşşafaka etkili başladı ve 34. dakikada 63-64 öne geçti. Sertaç ve Weems ile skor bulan Beşiktaş'a konuk ekip Wilbekin ile cevap verdi ve normal süre 77-77 tamamlandı. Uzatma bölümünde iki takım da hızlı hücumlarda sayılar üretirken 43. dakika 82-82 geçildi. Kalan bölümde Strawberry, Erkan ve Diebler ile basketler kaydeden Beşiktaş salondan 88-84 galip ayrıldı. Diğer skorlar: Dİ Büyükçekmece- Gaziantep Basketbol: 98-78, Tofaş-İstanbul BBSK: 89-85.

SERTAÇ ŞANLI?
?21 SAYI
8 RİBAUND
2 ASİST
(6/9) SAHA İÇİ İSABET
(9/11) SERBEST ATIŞ

ESKİŞEHİR'DEN DE ASLAN'A GEÇİT YOK
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket, Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup etti ve rakibine 5. maçında 3. yenilgisini tattırdı. 2005-06 sezonunda ilk beş maçının dördünü kaybeden G.Saray, o sezondan sonra en kötü başlangıcını yaptı
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Şanlı Kartal
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