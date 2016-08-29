Giresunspor gelecek haftalardan umutlu

TFF 1. Lig'de dün sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da kulüp asbaşkanı İbrahim Özkul, ortaya koydukları futbolun gelecek haftalarda daha iyi olacağını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor geçeceklerini bildikleri bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Futbolcuların galibiyet için iyi mücadele ettiğini belirten Özkul, "Maçı ilk başlarda zora soktuk ama sonradan toparlayarak kazanmasını bildik, kazanmak önemliydi. İlk galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz. Giresunspor, ilerleyen haftalarda daha iyi futbol sergileyip daha iyi neticeler alacaktır." diye konuştu.

Özkul, takıma iki gün izin verdiklerini, deplasmandaki Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü başlanacağını kaydetti.