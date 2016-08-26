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grup kuraları çekildi! İşte rakiplerimiz

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 09:20 Güncelleme Tarihi: 26.8.2016 15:29
Avrupa Ligi grup kuraları çekildi! İşte rakiplerimiz
Avrupa Ligi grup kuraları çekildi! İşte rakiplerimiz

UEFA grup kuraları çekildi. , Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA 'nde 2016-2017 sezonu grup kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci turnuvasında, grup eşleşmeleri belli oldu. Kupada Türkiye'yi temsil edecek 'nin 2'nci, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un ise 4'üncü torbadan katıldığı , Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonucu 48 ekip, dörderli 12 gruba ayrıldı.

'nin, A Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Feyenoord (Hollanda), Zorya (Ukrayna) ile eşleştiği kurada, Atiker Konyaspor, H Grubu'nda Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Braga (Portekiz) ve Gent (), Osmanlıspor da L Grubu'nda Villarreal (İspanya), Steaua Bükreş (Romanya) ve Zürih'in (İsviçre) rakibi oldu.

15-29 Eylül, 20 Ekim, 3-24 Kasım ve 8 Aralık tarihlerinde yapılacak grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Ekipler, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi finali, 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.

Kura sonucu belirlenen 12 grup şöyle:

A Grubu: Manchester United (İngiltere), FENERBAHÇE, Feyenoord (Hollanda), Zorya (Ukrayna)

B Grubu: Olympiakos (Yunanistan), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Young Boys (İsviçre), Astana (Kazakistan)

C Grubu: Anderlecht (Belçika), Saint-Etienne (Fransa), Mainz (Almanya), Gebele (Azerbaycan)

D Grubu: Zenit (Rusya), AZ Alkmaar (Hollanda), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Dundalk (İrlanda)

E Grubu: Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Roma (İtalya), Austria Wien (Avusturya), Astra (Romanya)

F Grubu: Athletic Bilbao (İspanya), Genk (Belçika), Rapid Wien (Avusturya), Sassuolo (İtalya)

G Grubu: Ajax (Hollanda), Standard Liege (Belçika), Celta Vigo (İspanya), Panathinaikos (Yunanistan)

H Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Braga (Portekiz), Gent (Belçika), ATİKER KONYASPOR

I Grubu: Schalke 04 (Almanya), Red Bull Salzburg (Avusturya), Krasnodar (Rusya), Nice (Fransa)

J Grubu: Fiorentina (İtalya), PAOK (Yunanistan), Slovan Liberec (Çek Cumhuriyeti), Karabağ (Azerbaycan)

K Grubu: Inter (İtalya), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Southampton (İngiltere), Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

L Grubu: Villarreal (İspanya), Steaua Bükreş (Romanya), Zürih (İsviçre), OSMANLISPOR

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