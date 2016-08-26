"Aziz Yıldırım bölücülük yapacağına..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi.

Aşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ve bu dönemde herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Yaşar Aşçıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzü kullanıp Kurtuluş Savaşı günlerimiz gibi; tüm dünyanın bizimle uğraştığı ve bölmek istediği bu hassas günlerde, spor kamuoyunu manipüle etmekten geri durmayan, spor kulüplerimizi ve taraftarlarını birbirine düşman etmekten çekinmeyen, savaşa girdiğimiz günde televizyonda düşmanlık tohumları ekmekten keyif alan bir tutumla, her fırsatta Türkiye Futbol Federasyonu'nu manipüle etme ve karalama politikası güden, çok sesi çıkanın haklı olacağını varsayımı ile sorumsuzca hareket eden, fütursuzca sorumsuzca konuşmaktan bu ortamda bile çekinmeyen Aziz Yıldırım'ı, bulunduğu makamın gereği olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde karıştırıcılık ve bölücülük yerine, birleştirici ve bütünleştirici cümleler kurmaya veya en azından susmaya davet ediyorum. Tüm spor kulüplerimiz ve taraftarları kardeştir. Bunun aksini söyleyen kalleştir."