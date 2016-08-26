Dirk Kuyt, Fenerbahçe'yi ve grubu değerlendirdi

Eski takımı Fenerbahçe ile aynı gruba düşmelerini değerlendiren Feyenoord kaptanı Dirk Kuyt, "İstanbul'a dönmek güzel olacak" dedi. İşte Kuyt'ın açıklamaları...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Avrupa Ligi eşleşmelerini değerlendirdi.

"İSTANBUL'A DÖNMEK GÜZEL OLACAK"

Feyenoord forması giyen Kuyt, eski takımı Fenerbahçe ve Manchester United ile aynı grupta olmalarını Hollanda basınına yorumlayarak; "Fenerbahçe'ye karşı oynamak ve İstanbul'a dönmek benim için çok özel olacak. Orada çok güzel 3 yıl geçirdim. Eşleşme sayesinde çok sayıda arkadaşımı göreceğim. Ayrıca Robin van Persie, Dick Advocaat ve yardımcı antrenör Mario Been'e karşı olacağız. Bu daha da özel kılıyor. Buna ek olarak Fenerbahçe'nin çok iyi bir takıma sahip olduğunu da söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA OYNAMAK BÖYLE BİR ŞEY"

Kuyt, Manchester United hakkında ise, "Tabii çok zor olacak. Old Trafford'un harika bir atmosferi var. Zlatan Ibrahimovic, Pogba ve Jose Mourinho'ya da sahipler. Bu kalibredeki rakiplerle eşleşebileceğimizi biliyorduk. Rekabet zevkli olacak. Yani Avrupa'da futbol oynamak böyle bir şey. Zor olacak ama tabii şansımız var" sözlerini kullandı.