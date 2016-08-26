FETÖ'cü futbolculardan yılın satışı!

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in prensleri Hakan Şükür, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem, “Bizim Gülen’le ilgimiz yok” dedi. Ancak bu şovun gerçek değil tamamen, ‘duygusal’ olduğu ortaya çıktı...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün en önemli isimlerinden olan Hakan Şükür, 200 milyon lirasına el konulunca geri vites yaptı. Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ağır hakaretlerde bulunan Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmaması nedeniyle twitter hesabından kendisinin bile inanmadığı mesajlar paylaştı. 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tutuklanan babası Selmet Şükür'ün durumuna "ailece çok üzüldüklerini" belirten Şükür, "Tamamen başka dünyanın insanları olan ailemin hiçbir ferdinin bahsi geçen FETÖ ile hiçbir bağı yok. Bunu kime sorsanız bilir. Tüm kalbimle söylüyorum birçok sporcu arkadaşımın dediği gibi bizler de geçmişte milli ve manevi Türkçemizin tanıtımı ve bayrağımızın dünyada dalgalandırılması çerçevesinde sempati duyduğumuz bu hareket hakkındaki bugüne kadar ortaya atılan iddiaları bilebilmemiz imkansızdı" dedi. Pensilvanya'daki teröriste canını verecek kadar bağlı olan Hakan Şükür, "Cumhurbaşkanı'na, hükümetine, demokrasimize yapılan hain teşebbüsü lanetliyor, şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadeleriyle, mallarını kurtarmanın peşine düştü.

FETÖ'CÜ FUTBOLCULARIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU!

Sosyal medya, Hakan Şükür'ün yorumlarına gereken cevabı verdi:

SANA KİM İNANIR HAKAN

* Sende mercimek kadar karakter yokmuş. Bunu anladık artık.

* Hakan senin fiyatın ne? Söylersen aramızda toplar, istediğimizi sana söyletiriz.

* Vatan haininin peşinden git, 15 Temmuz'dan sonra da sus. Mallarına el konulunca, 'ilgim yok' de. Kim inanır sana Hakan?

* Senin yerin Pensilvanya olmalı Hakan. Bu ülkenin bir karış toprağı bile sana haram.

* Amerika'nın gayrimeşru çocukları olarak sizin Türkiye'ye bekliyoruz. Silivri hazırlandı.

* Futbolcu olduğun dönemde de arkadaşlarını satıyordun. Bugün de teröristbaşı Fetullah Gülen'i satıyorsun. Kargalar bile inanmaz.

* 200 milyon TL gidince panik yaptı. Olum babanı aldılar, bırak bu para hastalığını artık.

* Hakan, vatan haini olmak nasıl bir duygu?

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Futbolda Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması gerçekleştirdikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Galatasaraylı eski futbolcular Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in mal varlıklarına el konuldu. Geçtiğimiz hafta ise Hakan Şükür'ün tüm mal varlığına el konulmuştu. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. Maddesi kapsamında gerçekleştirilen talebi yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 3 futbolcunun malvarlıklarına el koydu. Kararda, suçun işlendiği ve suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi. Futbolcuların taşınmazları, araçları, banka hesapları, her türlü hak ve alacakları, kiralık kasa mevcutlarına el konuldu.

ARİF DE KAÇTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'nün önemli isimlerinden ve eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem'in, Çarşamba günkü karardan sonra İpsala Gümrük Kapısı üzerinden Yunanistan'a çıkış yaptığı belirlendi. Arif Erdem de, Hakan Şükür ve Uğur Tütüneker gibi, FETÖ ile ilişkisinin olmadığını iddia etti. Cemaatin eski 'Futbol İmamı' Said Alpsoy "Türkiye 2002'de Dünya Üçüncüsü olunca takıma prim dağıtıldı. Emre, Okan, Hakan Şükür, Hakan Ünsal ve Arif bu primlerden para topladı. Toplanan para 250 bin veya 500 bin dolardı. Bu parayı Pensilvanya'ya Arif Erdem götürdü. Gülen daha sonra Arif'e methiyeler düzdü" demişti.

TÜTÜNEKER GERÇEĞİ GÖRMÜŞ!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkan Galatasaraylı eski futbolcular arasında yer alan Uğur Tütüneker de, batan gemiden kaçan isimlerden biri oldu. Teknik direktörlüğünü yaptığı İsviçre'nin FC Wil takımından kovulan Tütüneker, Türkiye'ye döneceğini iddia etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendisini kandırdığını belirten Tütüneker, "Ülkemde meydana gelen hain girişimden dolayı üzüntümün sonsuz olduğunu bildirir bu sebepten dolayı hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum" sözleriyle, şovunu tamamladı. 15 Temmuz öncesine kadar gözlerinin kör olduğunu belirten Tütüneker, hain girişiminden sonra gerçeği anladığını da sözlerine ekledi...