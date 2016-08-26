Konya'da gol düellosu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Necip Uysal 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ta Quaresma takımı adına kaydedilen ilk golde ve attığı kritik paslarla, Olcay Şahan ise attığı gol ve oynadığı oyunla öne çıkan isimler arasındaydı. Siyah-beyazlı takımda Rhodolfo 60. dakikada maçın kaderini değiştiren bir hamleye imza attı. Atiker Konyaspor'da Riyad Bajic attığı iki golle maçın yıldızı oldu. İlk yarıda oyunun hakimi Beşiktaş iken, ikinci yarıda Atiker Konyaspor üstün olan taraftı. Her iki takım da seyre değer futbol oynadı ancak karşılaşmayı süsleyen en güzel hareket ise Konya seyircisinin 90 dakika boyunca hiç bitmeyen coşkusuydu.







İLK 15 DAKİKA GOL ŞOV



Maçın ilk dakikalarında iki ekipte mücadeleye kontrollü başladı. İlk 5 dakika boyunca siyah-beyazlılar orta sahada kurgulamak istediği pas organizasyonlarında istediği başarıyı sağlayamadı. Rakibine alan bırakmayarak istediği taktiği uygulayan ev sahibi ekip ise 8. dakikada öne geçti. Ali Çamdalı'nın sol kanattan ortaladığı top ile uzak köşe direğinde Skubic meşin yuvarlağı Tolga'nın üzerinden altıpasa gönderdi. Boş pozisyondaki Bajic'in vuruşunda top filelere gitti. 1-0



Kalesinde gördüğü golün ardından rakip sahaya yerleşmeye çalışan Beşiktaşlı futbolcuların ise cevabı gecikmedi. 14. dakikada Quaresma'nın sol kanattan uzun göderdiği topa Ali Çamdalı'nın ters vuruşunda arka direkte Olcay kafasıyla topu ağlarla buluşturdu. 1-1





CENK KAÇIRDI İLK YARI SKORU BELİRLENDİ



Atiker Konyaspor'da Beşiktaş'ta kaydettikleri golün ardından ilk 15 dakikaya göre daha açık bir oyun oynamaya başladı ancak sahaya daha iyi yerleşen taraf ve topu ayağında tutan taraf Beşiktaş idi. Top rakipteyken sahaya en iyi dizilen ve top rakipteyken hata oranı en düşük takım olan Atiker Konyaspor için topun rakipte olması sıkıntı oluşturmadı. Ancak 32. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın uzun pasıyla ceza sahası çizgisinde topu klas bir şekilde önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay müsait pozisyondaki Cenk'e bıraktı topu. Genç golcü topa dokunmakta genç kalınca savunma müdahale etti ve pozisyon büyümeden önlendi. İlk yarının sonuna kadar başka kayda değer pozisyon olmazken, devrenin sonlarına doğru saha bir anda karıştı. Tolga Zengin ve Ali Turan'ın itişmesinde tartışma büyümeden engellenirken, hakem Cüneyt Çakır iki futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı ve ilk devreyi tamamlayan düdüğünü çaldı.







İKİNCİ DEVRE HIZLI BAŞLADI



1-1 biten ilk yarının ardından ikinci devrenin başlarında Beşiktaş, oyunu savunmadan kurarken Beck, 53. dakikada Cenk'e uzun bir top gönderdi. Genç golcünün savunma arkasına yaptığı sürpriz koşuda ve topu bir hamlede kontrol etmesinin ardından tek vuruşla kaleye meşin yuvarlağı kaleye göndermesi sonucunda top filelere gitti. 2-1



Bu ani gol Atiker Konyaspor'a şok etkisi yaptı. Ancak çabuk toparlanan ev sahibi ekipten 60'da cevap geldi. Ömer Ali Şahiner'in kullandığı korner atışında Rangelov'un arka direğe sektirdiği topa Bajic'in gelişine şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-2





MECBURİ TAKTİK DEĞİŞİKLİK



Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan küçük bir sakatlık yaşarken, genç futbolcunun yerine 63'te Luiz Rhodolfo oyuna dahil oldu. bu değişiklikle Şenol Güneş, Necip'i savunmanın önüne çekti, Atiba da hem öne daha yakın hem de biraz daha serbest oynamaya başladı.





BEŞİKTAŞ KAYBOLDU



Siyah-beyazlı takım ilk yarıda sergilediği oyunu ikinci yarıda ortaya koyamazken, karşılıklı atılan gollerin ardından oyunun hakimiyetini ev sahibi ekibe bıraktı. Taraftar coşkusuyla Beşiktaş kalesini abluka altına alan Atiker Konyaspor, 60. dakikada öne geçme şansından oldu. Miloseviç'in derinlemesine pasında Hora'nın boş kaleye gönderdiği topa 7 ay sonra sahalara dönen Rhodolfo müthiş bir hamleyle meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kaleci Tolga Zengin iki kritik kurtarışa imza atarken, Necip Uysal 82'de rakibine yaptığı hatalı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızıyla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmazken Konya'da iki ekip puanları paylaştı

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

90. DAKİKA:Hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma sona eriyor.

90. DAKİKA: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kerim Frei'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Atiker Konyaspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

90. DAKİKA: Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

88. DAKİKA: Beşiktaş'ta üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ricardo Quaresma oyundan çıkarken, Ömer Şişmanoğlu yerine giren isim oluyor.

86. DAKİKA: Ömer Ali Şahiner'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

82. DAKİKA: Beşiktaş maçta 10 kişi kalıyor. Yaşanan ikili mücadele sırasında Necip Uysal rakibi Ömer Ali Şahiner'e faul yapınca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart Necip Uysal'ın maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

81. DAKİKA: Atiker Konyaspor gole çok yaklaşıyor. Deni Milosevic'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Adrian Ioan Hora hızla ilerleyerek şutunu çekiyor ancak kalesini terk eden Tolga Zengin'e çarparak yavaşlayan topu son anda Luiz Rhodolfo çizgiden çevirmeyi başarıyor.

80. DAKİKA: Maçın son 10 dakikasına girilirken oyunda tempo biraz düşmüş durumda.

77. DAKİKA: Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Tolgay Arslan oyundan çıkarken, Kerim Frei yerine giren isim oluyor.

75. DAKİKA: Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Ömer Ali Şahiner Olcay Şahan'ı çekerek durdurunca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

68. DAKİKA: Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

67. DAKİKA: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Atiker Konyaspor savunması kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

60. DAKİKA: GOOOLL!!! Atiker Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Dimitar Rangelov'dan seken topu önünde bulan Rijad Bajic'in topun gelişine yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor. Maçta durum şimdi 2-2.

57. DAKİKA: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Atiker Konyaspor savunması kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

53. DAKİKA: GOOOLL!!! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golü ile maçta öne geçiyor. Marcelo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Andreas Beck'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Cenk Tosun'un bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın yanından ağlarla buluşuyor.

49. DAKİKA: Atiker Konyaspor gole yaklaşıyor. Mehmet Uslu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği pasında ceza alanında müsait durumda bulunan Dimitar Rangelov'un bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

46. DAKİKA: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Dimitar Rangelov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

46. DAKİKA: Hakem Cüneyt Çakır ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Atiker Konyaspor başlıyor.

45. DAKİKA: Hakem Cüneyt Çakır ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlik ile tamamlanıyor.

45. DAKİKA: Ali Çamdalı yaptığı itirazlar sebebiyle hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45. DAKİKA: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında Tolga Zengin çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

44. DAKİKA: Sol kanattan kazanılan korneri Ömer Ali Şahiner paslaşarak kullanıyor. Ardından Mehmet Uslu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Jagos Vukovic'in şutunda Tolga Zengin topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

40. DAKİKA: İkili mücadele sırasında Rijad Bajic rakibi Atiba Hutchinson'a yerden kayarak kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36. DAKİKA: Dusko Tosic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı rahatlıkla topa hakim olmayı başarıyor.

32. DAKİKA: Beşiktaş önemli bir pozisyondan yararlanamıyor. Olcay Şahan sağ kanattan hızla ilerleyerek topu kale ağzına çeviriyor. Ancak bu pasa hareketlenen Cenk Tosun'dan önce araya giren Ali Turan topu uzaklaştırıyor. Dönen topa hareketlenen Tolgay Arslan'ın şutunda ise meşin yuvarlak Jagos Vukovic'ten geri geliyor.

29. DAKİKA: Beşiktaş bu dakikalarda özellikle sol kanattan Ricardo Quaresma ile etkili olmaya çalışıyor. Ancak Ricardo Quaresma'nın üst üste ceza alanına gönderdiği ortalarında istediği gol pozisyonunu bulamıyor.

25. DAKİKA: Hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği su molası nedeniyle oyun bir süre duruyor.

21. DAKİKA: Andreas Beck'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Dusko Tosic'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıkıyor.

20. DAKİKA: Andreas Beck'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Serkan Kırıntılı topa rahatlıkla hakim olmayı başarıyor.

17. DAKİKA: Beşiktaş golden sonra kısa paslarla rakip kalede etkili olmaya çalışıyor.

14. DAKİKA: GOOOLL!!! Beşiktaş, Olcay Şahan'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Ricardo Quaresma'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Çamdalı'dan seken topa hareketlenen Olcay Şahan arka direkte yaptığı kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başararak Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanlardaki ilk golünü atan isim oluyor.

11. DAKİKA: Beşiktaş golden sonra bu dakikalarda rakip kalede baskısını artırıyor.

8. DAKİKA: GOOOLL!!! Atiker Konyaspor, Rijad Bajic'in golü ile maçta öne geçiyor. Ali Çamdalı'nın ceza alanına doldurduğu topa hareketlenen Nejc Skubic arka direkte kafayla topu kale ağzına indiriyor. Pozisyonu iyi takip eden Rijad Bajic kale ağzında yaptığı vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başararak Atiker Konyaspor'un bu sezon evindeki ilk golünü atan isim oluyor.

4. DAKİKA: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Cenk Tosun'un kafasından seken topu Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırmayı başarıyor.

3. DAKİKA: Karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başlıyor.

1. DAKİKA: Hakem Cüneyt Çakır maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Beşiktaş başlıyor.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Güneş, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sakatlanarak oyundan çıkan Adriano'nun yerine Necip Uysal'ı maç kadrosuna dahil etti. Necip Uysal stoperde, Dusko Tosic ise sol bekte forma giydi.

Beşiktaş, karşılaşmaya, Tolga Zengin, Beck, Necip Uysal, Marcelo, Tosic, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Tolgay Arslan, Olcay Şahan ve Cenk Tosun ilk 11'i ile başladı. Siyah-beyazlı takımda yedeklerde kaleci Fabricio, Gökhan Gönül, Rhodolfo, Fatih Aksoy, Aras Özbiliz, Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu yer aldı. Beşiktaş'ta, Adriano, Boyko ve Veli Kavlak sakatlıkları nedeniyle Atiker Konyaspor deplasmanında 18 kişilik kadroda bulunmadı.