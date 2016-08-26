Konyaspor-Beşiktaş (Canlı Takip)

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne doğrudan katılacak olan Beşiktaş ile Atiker Konya bugün Süper Lig'de karşılaşıyor.







Ligde 31. kez karşı karşıya gelen iki ekibin rekabetinde Beşiktaş 17-4 üstün. 9 maç berabere bitti. Atiker Konyaspor sahasında oynadığı son 23 lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Konyaspor, geçen sezon açılan Büyükşehir Bld. Konya Torku Arena'da toplam 34 lig maçına çıktı. Atiker Konyaspor bu maçlarda 21 galibiyet 8 beraberlik sadece 5 yenilgi aldı. Son 23 iç saha maçında sadece Galatasaray'a kaybeden Atiker Konyaspor 16 galibiyet 6 beraberlik aldı.



GALİBİYETTE BEŞİKTAŞ FARK ATIYOR



Beşiktaş, lig tarihinde deplasmanda Atiker Konyaspor'a sadece 2 kez yenildi. Beşiktaş lig tarihi boyunca Konya deplasmanında 15 maça çıktı. Geçen sezon 34.haftada rakibine 2-1 yenilen Beşiktaş 2006-07 sezonunda da aynı skorla kaybetmişti. İki takım toplamda 30 lig maçında karşılaşırken 17 kez Beşiktaş, 4 kez Torku Konyaspor kazandı, 9 maç berabere bitti.



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Bajic, Rangelov.



BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Marcelo, Necip, Tosic, Oğuzhan, Atiba, Tolgay, Quaresma, Olcay, Cenk Tosun...