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  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 21:12 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 21:47
Akhisar Belediyespor - Galatasaray
Akhisar Belediyespor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 2. haftasında G.Saray, Akhisar BLD'ye konuk oluyor.



Süper Lig'e Karabükspor galibiyeti ile başlayan , bu akşam 'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.

Ege ekibiyle bugüne kadar 8 maç yapan Cimbom, 7'sini kazandı. Sarı-kırmızılıların 21 golüne, yeşil-siyahlılar 8 golle yanıt verdi. Rakibine karşı tek yenilgisini 2013-14 sezonunda Manisa'da 2-1'lik skorla alan Cimbom, deplasmanda oynadığı diğer 3 maçı kazanmayı başardı.

İLK 11'LER

AKHİSAR BLD: Fatih, Kadir, Douglao, Caner, Lopes, Aykut, N'Guemo, Soner, Custodio, Vaz Te, Rodallega.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, , Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren.

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