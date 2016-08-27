Akhisar Belediyespor - Galatasaray

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 2. haftasında G.Saray, Akhisar BLD'ye konuk oluyor.





Süper Lig'e Karabükspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, bu akşam Akhisar Belediyespor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor.



Ege ekibiyle bugüne kadar 8 maç yapan Cimbom, 7'sini kazandı. Sarı-kırmızılıların 21 golüne, yeşil-siyahlılar 8 golle yanıt verdi. Rakibine karşı tek yenilgisini 2013-14 sezonunda Manisa'da 2-1'lik skorla alan Cimbom, deplasmanda oynadığı diğer 3 maçı kazanmayı başardı.



İLK 11'LER



AKHİSAR BLD: Fatih, Kadir, Douglao, Caner, Lopes, Aykut, N'Guemo, Soner, Custodio, Vaz Te, Rodallega.



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren.