Gaziantepspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında Gaziantepspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele 21.45'te başlayacak.





Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı deviren Trabzonspor, deplasmanda Gaziantepspor'u da yenerek seri yapmak istiyor.



Gaziantep'te geride kalan 30 maçta ev sahibi takım 12, bordo-mavililer 9 kez galip geldi. Karadeniz ekibi, geçen sezon rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 sezon aradan sonra galip gelmişti. Bordo- mavililer, Gaziantepspor'u 1981-82 ve 1996-97'de 5-0, 1992- 93'teda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetleri.



İLK 11'LER



GAZİANTEPSPOR: Gökhan, Alpay, Barış, Elyasa, Hintum, Muhammet İldiz, Abdülkadir, Emre, Putsila, Larsson, İlhan.



TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Yusuf, Mehmet, Castillo, Muhammet Demi.