ARKADAŞINA GÖNDER Gaziantepspor - Trabzonspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

-

  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 21:24 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 21:47
Gaziantepspor - Trabzonspor
Gaziantepspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 2.haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele 21.45'te başlayacak.



Sezonun ilk haftasında Kasımpaşa'yı deviren , deplasmanda 'u da yenerek seri yapmak istiyor.

Gaziantep'te geride kalan 30 maçta ev sahibi takım 12, bordo-mavililer 9 kez galip geldi. Karadeniz ekibi, geçen sezon rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 sezon aradan sonra galip gelmişti. Bordo- mavililer, Gaziantepspor'u 1981-82 ve 1996-97'de 5-0, 1992- 93'teda ise 6-2'lik skorla yenerek en farklı galibiyetleri.

İLK 11'LER

GAZİANTEPSPOR: Gökhan, , Barış, Elyasa, Hintum, Muhammet İldiz, Abdülkadir, Emre, Putsila, Larsson, İlhan.

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Güray, Okay, Onazi, Yusuf, Mehmet, Castillo, Muhammet Demi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.