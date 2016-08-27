İtalyanlar'dan Beşiktaş'a taş

Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendiren La Gazzetta dello Sport gazetesi Napoli ile eşleşen Beşiktaş'ı değerlendirirken Quearesma üzerinden taş attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendiren İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi Napoli ile eşleşen Beşiktaş'ı değerlendirirken Quearesma üzerinden taş attı: "Eğer yıldızları neredeyse 33 yaşına gelmiş Riccardo Quaresma ise bu takım için iyi bir sinyal değildir."



ALTIN BİDON ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI



Dünyaca ünlü spor gazetesi Beşiktaş'ı Türkiye Ligi'nin taze şampiyonu olarak nitelendirirken daha önce İtalya'da oynamış ve 2008 yılında sezonun en büyük hayal kırıklığı anlamına gelen Altın Bidon ödülünü alan Portekizli Quaresma için, "Patlama yapamayan yıldız. Barcelona, İnter, Chelsea gibi kulüplerin yanı sıra Avrupa'nın hemen hemen her yerinde gezdi ve başarılı olamadı. Son olarak sürpriz bir şekilde Euro 2016'yı kazandı" ifadesini kullandı.



"NAPOLİ RAHAT BİR NEFES ALABİLİR"



Gazete siyah-beyazlıların bir başka önemli oyuncusu olarak Barcelona'dan transfer edilen Adriano'yu gösterirken bir diğer İtalyan gazetesi Tuttosport kura çekimini "Juventus ve Napoli rahat bir nefes alabilirler" yorumuyla değerlendirdi ve Napoli ile aynı grupta yer alan Beşiktaş için 'karşılaşması her zaman zor' yorumunda bulundu.