Yeni transfer oyuna devam edemedi

G.Saray'ın yeni transferi Eren Derdiyok topsuz alanda kendisini yere bıraktı ve oyuncu değişikliği işareti yaptı. .

G.Saray'ın gol silahı Eren Derdiyok 55. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Topsuz alanda kendini yere bırakan golcü isme ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapıldı. Sağlık ekipleri G.Saray kulübesine yaptıkları oyuncu değişikliği sonrası Eren yerini Josue'ye bıraktı. İlk müdahale sonrası yapılan açıklamada Eren'in baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti olduğu belirtildi.