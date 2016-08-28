A Milli Takım'da yeni kaptan belli oldu!

Arda, Selçuk, Gökhan ve Hakan Balta'nın olmadığı yeni Milli Takım'da kaptan da belli oldu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'daki revizyonunun ardından yeni kaptan belli oldu. Terim, Rusya ve Hırvatistan maçları için açıkladığı aday kadroya Milli Takım kaptanlarından Arda Turan, Gökhan Gönül Hakan Balta ve Selçuk İnan almamıştı.

İŞTE GELECEĞİN A MİLLİ TAKIMI

YENİ KAPTAN MEHMET TOPAL

Eseki kaptanların yokluğunda, Fatih Terim kaptanlık pazubandını Fenerbahçe'de de Volkan Demirel'in ardından ikinci kaptanlık görevini yürüten Mehmet Topal'a teslim etti. Topal artık A Milli Takımın birinci kaptanı. İkinci ve üçüncü kaptanlar ise henüz netleşmedi ancak Terim'in kafasındaki isimlerin Volkan Babacan, Nuri Şahin ve Olcay Şahan olduğu öğrenildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA ZORUNLUĞU DEĞİŞİKLİK

TECRÜBELİ İSİMLER AZALDI

Terim'in belirlediği aday kadroda tecrübeli isimlerin azlığı da dikkat çekiyor. Rusya ve Hırvatistan maçları için çağrılan futbolculardan en tecrübelileri ise; 62 defa milli olan Mehmet Topal, 50 defa milli olan Nuri Şahin, 27 defa milli olan Ozan Tufan ve ikisi de 26 defa milli olan Olcay Şahan ve Gökhan Töre.