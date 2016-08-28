Cezalı taraftarlar maçı ağaç üstünden takip etti

Eskişehirspor'un aldığı 3 maçlık seyircisiz oynama cezası sonrası, taraftarlar stadın yanındaki ağaçlara ve duvarlara çıkarak maçı takip etmeye çalıştı.

Geçen sezon Süper Lig'de Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçta çıkan olaylar yüzünden seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Eskişehirspor'da, taraftarlar maçı takip etmek için ilginç bir yöntem buldu. Tarihi Atatürk Stadyumu'nun çevresindeki ağaçlara çıkan taraftarlar, Şanlıurfaspor maçında takımlarını yalnız bırakmak istemedi.

Öğretmenler caddesi tarafında bulunan ağaçların yanı sıra taraftarlar bir lisenin de yağmurluğunun üstüne çıktı. Maçın başlamasına az bir süre kala polis ekiplerinin uyarısı ile ağaçtan indirilen taraftarlar, stat dışından takımlarına destek olmayı sürdürdü. Meşaleler yakıp, marşlar söyleyen taraftar grupları, maçın sonuna kadar tezahüratlarına bir an olsun ara vermedi.