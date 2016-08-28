Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’deki Akhisar Belediyespor karşılaşmasının çalışmalarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki idmanda Manisa'daki mücadelede forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Daha sonra dar alanda birebir, adam adama hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durulurken, antrenmanın devam eden bölümünde üçe üç dar alanda maç yapan sarı-kırmızılılar, son bölümdeki koşunun ardından idmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden Luis Cavanda ve Lukas Podolski dışında antrenman programında yer alan tüm oyuncular çalışmaya katılırken, sarı-kırmızılılarda, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Martin Linnes, Wesley Sneijder ve Eren Derdiyok ise milli takım daveti aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük aranın ardından yapacağı antrenmanla devam edecek.