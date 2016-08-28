Galatasaray'ın yeni transferi yolda, geliyor!

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli ön libero Cheik Tiote, İngiltere'den kalkan bir uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi Cheik Tiote, bugün saat 16:30'da İstanbul'da olacak.
Sarı kırmızılı kulübün 3 yıllık anlaşmaya vardığı Fildişi Sahilli ön libero az önce Edinburgh-İstanbul seferini yapan THY uçağına bindi.
Newcastle United takımından transfer edilen Tiote, saat 16:30'da İstanbul'a inecek ve yarın sağlık kontrolüne girip daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. (Hürriyet)GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (28 AĞUSTOS 2016) GÜNÜN SPOR YAZILARI (28 AĞUSTOS 2016) GALATASARAY SERVETİ GERİ ÇEVİRMİŞ!