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'ın yeni transferi yolda, geliyor!

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 14:24
Galatasaray'ın yeni transferi yolda, geliyor!
Galatasaray'ın yeni transferi yolda, geliyor!

'ın her konuda anlaşma sağladığı ön libero Cheik Tiote, İngiltere'den kalkan bir uçakla 'a doğru yola çıktı.

'ın yeni transferi Cheik Tiote, bugün saat 16:30'da 'da olacak.

Sarı kırmızılı kulübün 3 yıllık anlaşmaya vardığı ön libero az önce Edinburgh-İstanbul seferini yapan THY uçağına bindi.

Newcastle United takımından transfer edilen Tiote, saat 16:30'da İstanbul'a inecek ve yarın sağlık kontrolüne girip daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. (Hürriyet)

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