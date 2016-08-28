Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 2. haftasında Gaziantepspor, Trabzonspor'u konuk etti. 87. dakikada oyuna dahil olan Orkan Çınar, sadece 1 dakika sonra girdiği pozisyonu gole çevirdi ve takımını galibiyete taşıyan isim oldu. .

ORKAN'DAN HARİKA GOL!

87. dakikada Anton Putsila'nın yerine oyuna dahil olan Orkan Çınar, maçın 88. dakikasında sağ kanatta Muhammet Demir'in yaptığı pas hatası sonrası topla buluştu. Güzel bilek hareketleriyle Güray Vural ve Okay Yokuşlu'dan sıyrılıp ceza sahası dışının sağ çapraz yayından sol ayak içiyle plase vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Gaziantepspor, Orkan Çınar'ın golü ile 1-0 öne geçti ve maçtan galibiyetle ayrıldı.

ÖNEMLİ ANLAR

Maçın 38. dakikasında ilk yarının en net pozisyonunu Gaziantepspor yakaladı. Sağ kanattan ceza sahası içine atılan top kademeden geri döndü ve ceza sahasının hemen dışına sekti. Orada topla buluşan Abdülkadir Kayalı sağ çaprazdan gelişine sert bir vuruş yaptı. Kaleciyi de geçen top sağ alt direğe çarpıp oyuna döndü. Topu takip eden Emre Nefiz altıpas içinden sol ayağı ile dengesiz bir vuruş yaptı ve kale boş olmasına rağmen topu yandan dışarı gönderdi.

60. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içinde topla buluşa Matus Bero vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. Seken top sol çaprazdaki Mehmet Ekici'nin önüne düştü. Mehmet Ekici sağ köşeye doğru gelişine plase bir vuruş yaptı, Gökhan Değirmenci uzandı ve topu kornere tokatladı.

Maçın 72. dakikasında sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Mehmet Ekici ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde topla buluşan Jan Durica topa dokundu yön değiştiren top üst direğe çarptı ve dışarı çıktı.

Dakika 90'da Muhammed Ildiz, Uğur Demirok ile girdiği tartışma sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

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