İşte Adanaspor'un yeni teknik direktörü

Ligin başlamasına bir gün kala Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran Adanaspor yeni hocasını buldu.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Adanaspor'un yeni teknik direktörü Krunoslav Jurcic oldu.

Ligin başlamasına 1 gün kala Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran turuncu beyazlılar, teknik direktör Krunoslav Jurcic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Krunoslav Jurcıc ile iki yıllığına anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun. İmza pazartesi günü" ifadesini kullandı.

Tecrübeli Hırvat hoca, daha önce Maribor ve Dinamo Zagreb'i çalıştırmıştı.