Konyaspor Avrupa'da iddialı

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, ilk kez yer alacakları UEFA Avrupa Ligi'nde önemli işler başaracaklarına inandıklarını bildirdi.

Baydar, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, H Grubu'nda Shakhtar Donetsk, Braga ve Gent takımlarıyla eşleştiklerini hatırlatarak, grupta Avrupa deneyimi olmayan tek takımın kendileri olduğunu belirtti.

Baydar, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in grubun favorisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim her zaman söylediğimiz bir söz var. 'Futbol sahadaki mücadele sonrasında kazanılır ya da kaybedilir.' Bu Avrupa Ligi maçlarımız içinde geçerli. 15 Eylül Perşembe günü sahamızda oynayacağımız Shakhtar Donetsk maçıyla Atiker Konyasporumuzun UEFA Avrupa Ligi mücadelesine start vereceğiz. Her maçta iyisiyle kötüsüyle çıkaracağımız dersler bizim adımıza tecrübe olacak. Amacımız ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek. Teknik heyet ve oyuncu kadromuza bu konuda güveniyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk deneyimimizde de önemli işler başaracağımıza inanıyoruz."

Dengeli bir grupta yer aldıklarını dile getiren Baydar, Konya seyircisinin de altını çizerek, "Sahamızda oynayacağımız Shakhtar Donetsk maçıyla tüm ülkemizin tanıdığı taraftarımızı, Avrupa'nın da tanıyacağına ve grup maçlarına onların desteğiyle iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Atiker Konyaspor, grupta ilk maçını 15 Eylül Perşembe günü Shakhtar Donetsk'le Konya'da oynayacak.