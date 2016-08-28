Malatyaspor'un hedefi 2 yıl için Süper Lig!

TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp sözcüsü Seyid Doğan, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu da 2 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla bir restoranda tanışma toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Seyid Doğan, yeni sezonun hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, hedeflerinin büyük olduğunu belirtti.

Her kulübün hedefi bulunduğunu ve kendi kulüplerinin de hedefleri olduğunu vurgulayan Doğan, "Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bunu da 2 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl var gücümüzle elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sporun 4 ayaklı bir sistem olduğunu ve ayaklardan birinin eksik olması durumunda başarılı olunamayacağını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bir tanesi yönetim kurulu, biz takıma bir şeyler vermeye geldik. Takımı 2 yıl içerisinde Süper Lig'e çıkaracağız. İkincisi teknik kadro, mutlaka teknik kadro elinden gelenin fazlasını yapmak durumunda. Üçüncüsü olmazsa olmazımız taraftarımız. Taraftar olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Onun için taraftar bizi bu sene yalnız bırakmasın. Süper Lig'e çıkıncaya kadar takımı yalnız bırakmayın. Dördüncü ayak basının desteği olmadan yine başarı olmuyor."