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Milli Takım kadrosunda zorunluğu değişiklik

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 11:33
Milli Takım kadrosunda zorunluğu değişiklik
Milli Takım kadrosunda zorunluğu değişiklik

A Milli Takımın kadrosunda değişikliğe gidildi. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı ve Hırvatistan'la yapılan Dünya Kupası Grup Eleme karşılaşması öncesinde kadroda değişikliğe gidildi.

'den yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkarılırken yerine Tolga Ciğerci dahil edildi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş A.Ş. ile arasındaki Spor Toto Süper Lig maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup, A Milli Takım teknik heyeti ve sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmenin ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Oğuzhan'ın yerine, A Milli Takım'da oynama prosedürleri tamamlanmak üzere olan Galatasaray A.Ş. cusu Tolga Ciğerci, A Millilerin Belek'teki kampına davet edildi."

İŞTE GELECEĞİN A MİLLİ TAKIMI

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