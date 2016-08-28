Pep Guardiola'dan Nasri açıklaması!

Beşiktaş'ın geçen hafta sözlü olarak 1 yıl kiralık anlaşmaya vardığı Samir Nasri transferi için Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'dan kafaları karıştıran bir açıklama geldi.

Bugün oynanan ve Manchester City'nin 3-1 kazandığı West Ham United maçında kadroya alınan ve son 15 dakikada oyuna dahil olan Samir Nasri kısa sürede attığı paslarla göz doldurdu.



Pep Guardiola, hazırlık ve lig maçlarında şans vermediği Samir Nasri ile ilgili maç sonunda yaptığı açıklamada, "Nasri'nin üst düzey bir yeteneği var. Takımda kalıp burada bir şeylerin parçası olmak ve yardım etmek O'na bağlı bir şey. Kilo fazlası vardı ancak nasıl çalıştığını görüyorum" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'TAN VAZGEÇECEK Mİ ?



Nasri'nin bugün West Ham karşısında kadroya girmesi ve son 15 dakikada oynaması Siyah Beyazlılar tarafından da dikkatle takip edildi.



Geçtiğimiz hafta önce Manchester City ile sonra da Nasri ile 1 yıl kiralık olmak üzere sözlü olarak anlaşan Beşiktaş yönetimi, Fransız oyuncu ile son pürüzleri gidermeye uğraşıyordu.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Nasri'ye resmi imza attırmak için yarın İngiltere'ye gideceği ve bu transfer için özel uçak kiraladığı da gün boyu konuşulan konular arasındaydı.



Kulislerde konuşulan diğer bir iddia ise Beşiktaş'a gelmesi için geçen hafta ikna edilen Samir Nasri'nin son kez düşünmek için süre istediği ve kesin kararını transferin son günlerinde vereceği şeklindeydi.



Nasri'nin bu akşam kadroya girip oyuna dahil olması ve maç sonunda da Pep Guardiola'nın yaptığı "kalabilir" açıklamasının nasıl bir sonuç doğuracağı şimdiden merakla bekleniyor.