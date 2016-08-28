Timsah Arena’da tarihi gece

Bursaspor, Başakşehir maçında tarihi bir rekora imza attı. Yeşil-beyazlı takım tarihinde ilk kez kendi evinde yaklaşık 35 bin taraftar karşısında bir müsabakaya çıkmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna deplasmanda Adanaspor'a karşı aldığı galibiyetle başlayan Bursaspor, evindeki ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda (Timsah Arena) saat 19.30'da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.



BURSASPOR ŞEHİTLERİN ADININ YAZILI OLDUĞU FORMA İLE SAHADA

Yeşil-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) aldığı özel izinle Medipol Başakşehir karşılaşmasına 15 Temmuz'daki olaylarda yaşamını yitiren 241 demokrasi şehidinin isimlerinin yazılı olduğu formayla çıkacak.



SEYİRCİLER MEHTERAN TAKIMI COŞTURDU

Bursaspor Yönetim Kurulu'nun bilet fiyatlarını bu maç için yarıya düşürmesinin ardından yeşil-beyazlı taraftarlar da karşılaşmaya adeta akın etti. Daha önce Timsah Arena'daki ilk maç olan Trabzonspor karşılaşmasını 23 bin 900 taraftarının önünde oynayan Bursaspor, yeni stadyumunda bu rakamın üzerine çıkamamıştı. Başakşehir karşılaşması öncesi 35 bin dolayındaki Bursasporlu taraftar, tribünlerdeki yerini aldı. Seyirciler maç öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın söylediği marşlarla coştu.



ŞEHİTLERİN İSMİ TEK TEK OKUNDU

Karşılaşma öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan 43 bin Türk Bayrağı da tribünlerdeki koltuklara bırakıldı. Bursa Mehter Takımı ve Büyükşehir Belediye bandosunun gösteri yaptığı stadyumda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşenlerin isimleri skorboarda tek tek yazılıp anons yapıldı. İsimleri okunan demokrasi şehitlerine taraftarlar burada diye bağırarak karşılık verdi.



YEŞİL-BEYAZ ŞÖLEN

Stadyumun tamamına yakınını dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, yaptıkları şovlarla adeta görsel şölen oluşturdu. Maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağıran Bursasporlu taraftarlar, özellikle Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundular.



BURSASPOR'DA 4, BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Sivok ve Furkan Özçal, Başakşehir'e karşı forma giyemiyor. Konuk ekip Başakşehir'de ise cezalı Emre Belözoğlu yer almazken sakat olan Mehmet Batdal son anda ilk 11'e dahil edildi.