UEFA'dan Fenerbahçe'ye görülmemiş uygulama!

Grasshoppers maçında görülmemiş bir uygulamaya imza atan UEFA, büyük bir objektifle Fenerbahçeli taraftarları 90 dakika kaydetti. Temsilci meşale, bayrak yakan ev sahibi tribününe kamerayı çevirmedi bile...

Futbolun Avrupa'daki patronu UEFA'nın imajı ortaya çıkan rüşvet ve usulsüzlük delilleriyle yerle bir olurken geride kalan kış ayında malum kurumun 1 numarası Platini futboldan 4 yıl men cezası almıştı.

ÇİFTE STANDART

Tüm bu yaşananlarla neredeyse kimsenin gözünde itibarı kalmayan UEFA'nın ülkemize karşı olan çifte standardı ve ön yargılı tutumu ise azalmadan devam ediyor. Başta Fenerbahçe olmak üzere tüm temsilcilerimize verdiği cezalarda acımasız davranan, pek çok konuda çifte standart uygulayan ve yine takımlarımızı rezalet hakem hatalarına maruz bırakan UEFA yaptığı son uygulamayla "Yok artık" dedirtti.

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GÖRÜLMEMİŞ UYGULAMA

UEFA'nın ilk olarak Grasshoppers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını "yüksek rizikolu maç" statüsüne alması şaşkınlık yaratırken, Sarı-Lacivertliler'in artık neredeyse her maçının bu statüye sokulması Fenerbahçe kanadı tarafından taciz olarak yorumlandı.

90 DAKİKA BOYUNCA KAYIT

Fakat bununla da kalmayan UEFA rövanş maçına gönderdiği temsilcisine profesyonel fotoğraf makinası ve 400 milimetrelik objektifle 90 dakika boyunca Fenerbahçe'nin sorumlu olduğu deplasman tribününü kayda aldırdı. Grasshopper taraftarları terör örgütü paçavrası açmasına, Fenerbahçe bayrağı yakmasına ve meşale yakmasına rağmen bu kamerayı bir kez bile o bölüme çevirmeyen temsilci sadece Fenerbahçe taraftarını kaydetti.

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Daha önce görülmemiş bu uygulama UEFA'nın çifte standartın da ötesine gidip işi taciz boyutuna getirdiğini ortaya koyarken, maçla ilgili Fenerbahçe'ye nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu. (Habertürk)