Aboubakar: O an tüylerim diken diken oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, "Havaalanında muazzam bir karşılama vardı. Tüylerim diken diken oldu ve çok etkilendim" dedi.

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu ve sağlık kontrolünden geçirdiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ciddi bir hazırlık gerektirdiğini söyledi.

Siyah-beyazlı formayı giyerek BJK TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Aboubakar, "Devler Ligi deneyimi yaşamış bir oyuncuyum. Hazırlık aşaması çok önemli. Orada farklı bir seviyede oynuyorsunuz ve farklı bir mücadele var. Ciddi şekilde hazırlanmanız ve işi sıkı tutmanız gerekiyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ın sportif ve idari anlamda büyük bir kulüp olmasının siyah-beyazlıları tercihinde en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Aboubakar, "Kulübü çok iyi tanımıyordum ancak çok fazla kaynaktan bilgi aldım. Beşiktaş, büyük hedeflere oynayan büyük bir kulüp. Tercih yapmamdaki en büyük sebeplerden biri sportif ve idari anlamda sahip olduğu bu büyüklük ve büyük hedeflere oynama potansiyelinin bulunmasıydı." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM"

Beşiktaş'a transfer olduğu için menajerinin yanı sıra Beşiktaş ve Porto Kulübü yetkililerine teşekkür eden Aboubakar, "Onların büyük gayretleriyle bu transfer gerçekleşti. Havaalanında muazzam bir karşılama vardı. Tüylerim diken diken oldu ve çok etkilendim. Taraftarlarımıza zahmet edip oraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"QUARESMA VE TALİSCA'NIN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Örnek aldığı ismin Lewandowski olduğunu belirten golcü oyuncu, Porto'da Ricardo Quaresma ile forma giydiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Quaresma benim çok iyi arkadaşım. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir kalbi var. Tam bir fenomen. Quaresma ve Talisca'nın varlığı çok önemli. Benzer kültürlere sahip olmamız önemli bir avantaj ama inanıyorum ki diğer oyuncuların da buraya adaptasyonum için yardımı olacak. Amokachi'nin oyunculuk dönemini hatırlamıyorum fakat onun kadar mücadele edeceğim ve taraftarlarımızın beklentilerine karşılık vermeye çalışacağım. Şu an için gol sayısı söylemem mümkün değil. Atabildiğim kadar atacağım. Bugüne kadar hep 9 numaralı formayı giydim. Burada da 9 numarayı giyeceğim, benim için özel bir anlamı yok."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e deplasmanda attığı gollerin diğer gollerinden daha önemli olduğunu ifade eden Aboubakar, bireysel özellikleri için "Patlayıcı yönüm ve bir forvet olarak içgüdülerim kuvvetli." ifadesini kullandı.

Vodafone Arena'nın beklediğinden daha iyi olduğunu vurgulayan Kamerunlu futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in forvet oyuncuları üzerindeki etkisiyle ilgili soruya, "Takımla antrenman yaptıkça, uyumu oturttukça, takımın felsefesine yerleştikçe katkım artacaktır. Bu durum benim için pozitif bir şey." cevabını verdi.