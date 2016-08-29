Aziz Yıldırım'dan Caner ve Gökhan için şok sözler

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i beğenmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de eleştirilerin dozajı da artmaya başladı. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcularından Abdülkerim Durmaz, Aziz Yıldırım ile geçtiğimiz sezon başında arasında geçen diyaloğu anlattı.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)

BEK Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?

Aziz Yıldırım'ın Gökhan ve Caner'i geçtiğimiz sezon başında takımdan göndermeye karar verdiğini ifade eden Durmaz, "Gökhan ve Caner'i övdüğüm zaman, Aziz Yıldırım bana sen nasıl yıllarca Fenerbahçe'de futbol oynadın, Gökhan ile Caner'i bek mi zannediyorsun" dedi.

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İKİSİ DE TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül geçen sezon sonunda sözleşmelerinin bitimi ile Sarı Lacivertli takımdan ayrılmıştı. Caner, İtalyan devi Inter'e giderken Gökhan da olaylı bir sürecin ardından F.Bahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.