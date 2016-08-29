ARKADAŞINA GÖNDER Aziz Yıldırım'dan Caner ve Gökhan için şok sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan Caner ve için şok sözler

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 10:44
Aziz Yıldırım'dan Caner ve Gökhan için şok sözler
Aziz Yıldırım'dan Caner ve Gökhan için şok sözler

Başkanı , sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Gönül ve Caner Erkin'i beğenmediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de eleştirilerin dozajı da artmaya başladı. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yorumcularından Abdülkerim Durmaz, ile geçtiğimiz sezon başında arasında geçen diyaloğu anlattı.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)

BEK Mİ ZANNEDİYORSUNUZ?

Aziz Yıldırım'ın ve Caner'i geçtiğimiz sezon başında takımdan göndermeye karar verdiğini ifade eden Durmaz, "Gökhan ve Caner'i övdüğüm zaman, Aziz Yıldırım bana sen nasıl yıllarca Fenerbahçe'de futbol oynadın, Gökhan ile Caner'i bek mi zannediyorsun" dedi.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR CAPSLERİ ZİYECH OLMADI, O GELİYOR

İKİSİ DE TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere 'de Caner Erkin ve Gökhan Gönül geçen sezon sonunda sözleşmelerinin bitimi ile Sarı Lacivertli takımdan ayrılmıştı. Caner, İtalyan devi Inter'e giderken Gökhan da olaylı bir sürecin ardından F.Bahçe'nin ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.