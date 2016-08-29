Beşiktaş son dakika transfer haberleri (29 Ağustos 2016)

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala son dakika Beşiktaş transfer haberleri neler? İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

Beşiktaş transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aboubakar'ı İstanbul'a getirerek golcü sorununu halleden Beşiktaş; stoper, Caner Erkin ve Samir Nasri transferlerine yoğunlaştı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

YA BEŞİKTAŞ YA HİÇ!

Transferde atağa kalkan Beşiktaş'ta son dakika krizi çıkan Caner Erkin transferinde mutlu sonun çok yakın olduğu bildirildi. İnter yönetiminin 1.5 milyon euro bonservis bedeli istemesiyle çıkmaza giren transferin, milli yıldızın İtalyan devine rest çekmesiyle imzaya kaldığı vurgulandı. Erkin'in mavi-siyahlı yöneticilere, "Beşiktaş'la anlaştım ve orada oynamak istiyorum. Eğer bonservis parasında ısrar ederseniz transferim gerçekleşmem. Beşiktaş'tan başka kulübü de ben kabul etmem ve sadece antrenmanlara çıkıp paramı almaya devam ederim" diye çıkış yaptığı ifade edildi.

BUGÜN KAP'A BİLDİRİLECEK

Başarılı sol bekin bu kararlı tutumu sonrasında geri adım atan İtalyan devinin, 27 yaşındaki tecrübeli yıldızın transferinden bonservis bedeli istemekten vazgeçtiği kaydedildi. Siyah-beyazlılar'ın da bugün Caner Erkin transferini KAP'a bildirmesi beklenirken, bedelsiz olarak kadrosuna katacağı sol bekle yıllık 2.2 milyon euro garanti para ve maç başı ücrete anlaştığı belirtildi.

Caner'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçeceği, önümüzdeki günlerde kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı atacağı ve F.Bahçe'de giydiği 88 numaralı formayı kullanacağı öğrenildi.

CANER'DEN POLİTİK CEVAP

İnter'le ipleri koparıp Beşiktaş için İstanbul'a gelen Caner Erkin, önceki gün yeni kız arkadaşı oyuncu Şükran Ovalı'yla birlikte gece gezmesine çıktı. Milli yıldızın bulunduğu mekanlarda 'Beşiktaş'a transfer' sorularına "Bakalım. İnşallah. Ben de bilmiyorum" diye kaçamak cevaplar verdiği bildirildi.



GUARDİOLA'DAN NASRİ AÇIKLAMASI

Bugün oynanan ve Manchester City'nin 3-1 kazandığı West Ham United maçında kadroya alınan ve son 15 dakikada oyuna dahil olan Samir Nasri kısa sürede attığı paslarla göz doldurdu.

Pep Guardiola, hazırlık ve lig maçlarında şans vermediği Samir Nasri ile ilgili maç sonunda yaptığı açıklamada, "Nasri'nin üst düzey bir yeteneği var. Takımda kalıp burada bir şeylerin parçası olmak ve yardım etmek O'na bağlı bir şey. Kilo fazlası vardı ancak nasıl çalıştığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN VAZGEÇECEK Mİ?

Nasri'nin bugün West Ham karşısında kadroya girmesi ve son 15 dakikada oynaması Siyah Beyazlılar tarafından da dikkatle takip edildi.

Geçtiğimiz hafta önce Manchester City ile sonra da Nasri ile 1 yıl kiralık olmak üzere sözlü olarak anlaşan Beşiktaş yönetimi, Fransız oyuncu ile son pürüzleri gidermeye uğraşıyordu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Nasri'ye resmi imza attırmak için yarın İngiltere'ye gideceği ve bu transfer için özel uçak kiraladığı da gün boyu konuşulan konular arasındaydı.

Kulislerde konuşulan diğer bir iddia ise Beşiktaş'a gelmesi için geçen hafta ikna edilen Samir Nasri'nin son kez düşünmek için süre istediği ve kesin kararını transferin son günlerinde vereceği şeklindeydi.

Nasri'nin bu akşam kadroya girip oyuna dahil olması ve maç sonunda da Pep Guardiola'nın yaptığı "kalabilir" açıklamasının nasıl bir sonuç doğuracağı şimdiden merakla bekleniyor.

ADA'DA OZİ İDDİASI

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan ile ilgili İtalyan ve İngiliz basınından yeni iddialar gelmeye devam ediyor.

Haberlerde "Arsenal eski oyuncusu Oğuzhan yarışına dahil olmuş durumda. İngiliz kulübü ise oyuncuya olan ilgisini saklamıyor" ifadeleri yer alırken, Borussia Dortmund ve Milan'ın da Ozi'yi mutlaka transfer etmek istediği bildirildi. Özellikle Milan'ın transfer dönemi kapanmadan Oğuzhan'ı San Siro'ya getirip Sosa'nın takım arkadaşı yapmak istediğinin altı çildi. İngiliz kaynaklar ise Oğuzhan'ın Beşiktaş'ta mutlu olmasının Arsenal'e transferinde en büyük engel olarak gözüktüğü detayına yer verdi.

ATINÇ NUKAN SÜRPRİZİ

El sıkışılan Omeruo'dan Şenol Güneş'in vetosuyla vazgeçen siyah-beyazlılar, Shakhtarlı Rakitskiy'de de yüksek maliyete takıldı. Bunun üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi; Atınç Nukan... Devler Ligi'nde kadroda altyapıdan 4 oyuncu zorunluluğunu düşünen Beşiktaş, 6 milyon euro'ya Leipzig'e sattığı 23 yaşındaki stoper için kiralama teklifi sundu. Öte yandan Atınç, Bundesliga'nın ilk haftasında 2-2 biten Hoffenheim maçında yedek kulübesinden çıkamadı.

GÖKHAN İNLER'DE RAKİP LYON!

Beşiktaş ve Lyon en istekliler. Gökhan İnler için İngiliz basınından flaş gelişmeler öne sürüldü.

Siyah-beyazlılar ve Fransa'dan Lyon'un İsviçre asıllı Türk orta saha için istekli kulüpler olarak öne çıktığı iddia edildi. Ayrıca kesin olarak Premier Lig'in son şampiyonu Leicester'dan ayrılacağı vurgulanan İnler'de Beşiktaş'ın hem kulübüyle hem oyuncuyla el sıkıştığı ancak beklemeye aldığı, 32 yaşındaki maestronun gelecek habere odaklandığı başka kaynaklarca öne sürüldü.

SÜPER LİG'DEN ARAS'A KANCA

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Aras Özbiliz'e, Alanyaspor talip oldu. Akdeniz ekibinin, geçen sezon devre arasında R.Vallecano'ya kiralanan Ermeni oyuncu için kiralık teklifi yaptığı bildirildi.