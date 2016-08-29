Fenerbahçe son dakika transfer haberleri (29 Ağustos 2016)

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala son dakika Fenerbahçe transfer haberleri neler? İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe, 10 numara ve kanat oyuncusu transferlerine yoğunlaştı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

FENERBAHÇE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

YEDEĞİ MAHER

Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak transfer için görüşmeler sürüyor. Gündemin ilk sırasında yer alan Hakim Ziyech için Ajax'la yarışan sarı-lacivertliler, Faslı oyuncunun kararını bekliyor. Twente'nin 3-1 kazandığı Sparta Rotterdam maçının ardından twitter'dan taraftarlara veda eden Ziyech'in rotasının bugün belli olması bekleniyor. Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Twente'ye resmi tekliflerini sunduklarını belirterek, "Ziyech'in gerçekten bize gelmek istediğini düşünüyorum. Twente'den kibarca izin isteyerek onunla konuştuk ve isteğini gördük" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe her şeye rağmen Ziyech için umudunu korurken, B planını hazırda tutuyor. Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi bu konuda sinyali vererek, sarı-lacivertlilerin Ziyech'i alamaması halinde PSV Eindhoven'de forma giyen Adam Maher'i transfer edeceğini yazdı. Ziyech gibi Faslı olan Maher'in mevkisi de 10 numara. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon 26 maçta 4 gol atıp, 3 asist üretti. PSV'nin AZ'den 8 milyon euro'ya transfer ettiği Maher'in peşinde Hull City de var.

MOUSSA SOW SÜRPRİZİ OLABİLİR

Senegalli forveti, Fenerbahçe'ye bedava kaptırmak istemeyen Al Ahli'nin, futbolcunun İstanbul'a gitmeye çok gönüllü olması nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Dubai ekibinin, düşük bir kiralama bedeli üzerinden yılda 3.5 milyon euro ödediği Sow'u Fenerbahçe'ye kiralayabileceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Sow'u transferin son günü olan 31 Ağustos'a kadar bekleyecek.

YILDIRIM'IN PRENSİ

Advocaat'a iki transfer sözü veren başkan Aziz Yıldırım'ın da Al Ahli'ye sattıkları Moussa Sow'un dönmesini çok istediği belirtiliyor. "Sow mutsuz ve bize gelmek istiyor. Kendisine 'Sadece senin ücretini öderiz. Gerisini sen kulübünle hallet' dedik" diyen Yıldırım'ın bu transferde fedakarlık yapabileceği belirtildi.

GABİGOL HAYALİ SONA ERDİ

enerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın en büyük hayali Santos'ta forma giyen 'Gabigol' lakaplı Gabriel'e imza attırmaktı.

Frank De Boer'i teknik direktörlük koltuğuna oturtan İnter Başkanı Erick Thohir, Hollandalı hocaya Gabriel ile beraber Portekiz Milli Takımı'nın yeni yıldızı Joao Mario'yu hediye etti.

LENS BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı kanat oyuncusu Jeremain Lens'in bugün KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu için Sunderland ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el skışıldığı, son detayların görüşüldüğü belirtildi. Advocaat'ın eski öğrencisi olan Lens, geçen sezon Sunderland'da 3 gol, 3 asist ile oynadı. Lens, sosyal medya hesabında F.Bahçe'yi takibe almıştı.