Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jeremain Lens, yarın sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçeceğini söyleyerek bir anlamda transferi açıkladı.

Fox Sports'a konuşan Hollandalı kanat oyuncusu "Fenerbahçe için yarın sağlık kontrolünden geçeceğim. Bir problem yaşanacağını sanmıyorum. Benim için iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe gerçekten büyük bir kulüp. Benim için de yeni bir macera ve meydan okuma olacak. Dick Advocaat ile PSV ve Sunderland'de birlikte çalıştım. Benim kalitemi biliyor" ifadesini kullandı.

Jeremain Lens'in bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.