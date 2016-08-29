Gençler'in 9 oyuncusu milli takımlarda

Gençlerbirliği'nde forma giyen 9 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarında görev alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar gibi 4 Eylül'de oynanacak Romanya-Karadağ karşılaşması da başkent ekibi için ayrı bir öneme sahip olacak. Gençlerbirliği'nin yabancı futbolcularından Romanya'nın golcüsü Stancu ile Karadağ orta sahasının genç oyuncularından Aleksandar Scekic, bu maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'na Ahmet Çalık, Ahmet Oğuz, İrfan Can Kahveci'yi gönderen Gençlerbirliği'nde Bogdan Stancu (Romanya), Siarhei Palitsevich (Belarus), Vedat Muric (Kosova), Aleksandar Scekic (Karadağ), Guy-Michel Landel (Gine) ve Tokelo Rantie (Güney Afrika), ülkelerinin milli takımlarının kadrosunda yer alıyor.