İki hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl? İlk iki haftası geride kalan ligin puan durumuna baktığımızda kim lider, kim son sırada? İşte puan durumuna dair detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in iki haftası geride kaldı. İlk iki hafta sonunda alınan skorlar ve oluşan puan durumu herkesi şaşırttı. Lige büyük umutlarla başlayan takımların bazıları beklediklerini bulamazken bazıları da sürprizlere imza attı. İşte ilk 2 hafta sonunda oluşan puan durumu.

İlk 2 haftanın puan durumuna göre lider Galatasaray oldu. Puan durumunda Galatasaray'ı izleyen takımlar ise Medipol Başakşehir ve Beşiktaş. Spor Toto Süper Lig'in puan durumuna göre son sırada yer alan takımsa Çaykur Rizespor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında puan almayan takım yok. Puan durumuna baktığımızda da son sıradaki Çaykur Rizespor'la beraber Kasımpaşa, Kayserispor, Antalyaspor, Adanaspor ve sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ligin 1 puanlı takımları.

İşte Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası itibarıyla puan durumu: