İşte Aboubakar'ın maliyeti

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın maliyetini borsaya bildirdi.

Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ın maliyeti belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, Porto'ya kiralama ücreti olarak 2,5 milyon avro ödeyecek. Aboubakar ise 1 yıl için 3 milyon 300 bin avro alacak.

İşte Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama:

"Vincent Aboubakar'ın geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

FC Porto kulübüne 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 3.300.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."