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İşte 'ın maliyeti

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 17:12
İşte Aboubakar'ın maliyeti
İşte Aboubakar'ın maliyeti

, Vincent 'ın maliyetini borsaya bildirdi.

Beşiktaş'ın 'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ın maliyeti belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, Porto'ya kiralama ücreti olarak 2,5 milyon avro ödeyecek. ise 1 yıl için 3 milyon 300 bin avro alacak.

İşte 'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama:

"Vincent Aboubakar'ın geçici transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

FC Porto kulübüne 2016-2017 sezonu kiralama bedeli olarak 2.500.000 Avro ödenecektir.

Oyuncuya 2016-2017 sezonu için 3.300.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."

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