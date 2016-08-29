Kadıköy'de gol düellosu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ikinci hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın düdük çaldığı maç 3-3 berabere bitti.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINDAN KARELER

Kayserispor Welliton ile 27'de öne geçti, Simon Kjaer 30'da maça eşitliği getirdi. Fenerbahçe'de Ozan Tufan 44. dakikada takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı, 45+1'de sahneye çıkan Welliton skoru 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikasında Ufuk Budak'ın golüyle konuk ekip 3-2 öne geçse de Alper Potuk 90+3'te skora yeniden denge getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Simon Kjaer 38. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe kalan yaklaşık 55 dakikalık bölümü 10 kişi oynadı.,

MAÇTAN DAKİKALAR

90"Van der Wiel ortaladı, Fernandao indirdi. Robin van Persie'nin pasıyla buluşan Alper Potuk, altı pastan köşeye vurdu. Skoru eşitledi.

90"GLAlper Potuk! Fenerbahçe 3-3 Kayserispor

90"ODKayserispor'da Welliton oyundan çıkıyor, Erkam oyuna giriyor.

90"En az 4 dakika uzatma oynanacak.

90"Nakoulma, Welliton'un pasıyla topla buluştu. Ceza sahası içine top sürerek girdi. Merkeze koşarak giren Ufuk'u gördü. Ufuk'un yerden köşeye şutu ağlarla buluştu.

90"GLUfuk Budak! Fenerbahçe 2-3 Kayserispor....

89"Robin van Persie'nin kaleye sert şutu, Ahamada'da kaldı.

89"Hakem Serkan Çınar, kart isteyen Fernandao'yu uyardı.

89"Fernandao, Anıl ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, kaleye 25 metre uzaklıktan frikik kullanacak.

88"Kayseri,spor'da Umut Sönmez çıkıyor, Mert Özyıldırım oyuna giriyor.

88"Kayserispor'da Anıl Karaer yerdeydi. Sağlık ekiplerine gerek kalmadan kalktı. Ayrıca, Kayserispor'da Mert Özyıldırım oyuna girme hazırlıkları yapıyor.

87"Fernandao, ikili mücadele sırasında Mabiala'ya faul yapıyor.

86"Fenerbahçeli oyuncular da yorgunluk emareleri başladı. Kayserispor daha kalabalık bir şekilde geliyor.

85"Ufuk Budak, topa ceza sahası içine girdi. Ufuk'un sağ çizgiden yaptığı sert orta Volkan Demirel'de kaldı.

84"Kayserispor, Umut ile tehlikeli geldi. Roman Neustadter, ceza sahası içerisinde topu kaparak takım arkadaşlarına kazandırdı.

84"Kayserispor'da önce Nakoulma, ardından Mijailovic faul yaptı.

83"Stoch'un ortasında top Skrtel ile Neustadter arasında kaldı. İki oyuncu topu paylaşamadı. Pozisyon sonrasında Skrtel, Ufuk'a faul yaptı.

82"Mijailovic, Robin van Persie ile girdiği hava topu mücadelesinde faul yapıyor. Fenerbahçe, orta alandan duran top kullanacak.

82"Kayserispor'da çıkan oyuncu Deniz Türüç, giren oyuncu Ufuk Budak...

81"Fenerbahçe, tüm hatlarıyla Kayserispor yarı alanında...

80"Kayserispor'da Deniz Türüç yerde kaldı. Sağlık görevlileri, Deniz'i kenara aldı.

79"Robin van Persie'nin Kayserispor orta sahanın Kayserispor yarı alanına bakan bölümünden ceza sahası içerisindeki Alper Potuk'a pasını, Alper Potuk kontrol edemedi. Top auta gitti.

79"Robin van Persie, Fenerbahçe'de santrafor olarak değil sol açık olarak sahadaki yerini aldı.

78"Robin van Persie, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kalabalık Kayserispor savunmasına rağmen vuruşunu yapmaya çalıştı ancak Kayserispor savunması tehlikeyi savuşturdu.

76"OD Volkan Şen kenara alındı, Robin van Persie oyunda...

76"Kayserispor, Fenerbahçe yarı alanında pas yaparak boşluk ararken Alper Potuk topu kaptı. Volkan Şen'i düşünerek savunma arkasına atılan ara pasını Ahamada uzaklaştırdı.

75"Fenerbahçe, Stoch'un kurguladığı atak sonrası Ozan Tufan ile etkili gelmeye çalıştı. Ozan Tufan'ın havadan ceza sahasına kestiği top savunmadan geri geldi.

75"Van der Wiel'in presi altında Nakoulma şutunu çıkardı. Top Volkan Demirel'de kaldı.

74"SKDeniz Türüç, Alper Potuk ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyona itiraz eden Stoch'a sarı kart çıktı.

73"Fenerbahçe'de Robin van Persie oyuna girme hazırlıkları yapıyor.

73"Fernandao, Kana-Bıyık ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakemin orta sahadaki pozisyon için kararı faul...

72"Kayserispor, golle burun buruna geldi. Welliton, Umut'un pasıyla ceza sahası içine girdi. Skrtel'in presine rağmen Welliton'un şutu, yandan auta gitti.

71"Fenerbahçe, hazırlık paslarıyla yarı alanından çıkmaya çalışıyor.

70"Kayserisporlu oyuncularda yorgunluk belirtileri başladı. Fenerbahçeli oyuncular daha fazla paslaşmaya başladı. Oyunun kontrolü son 10 dakikada 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe'de...

69"Sol kanatta topla buluşan Volkan Şen içeri ortaladı, Fernandao'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

68"Kullanılan korner neticesinde Fenerbahçeli oyuncular karambol yarattılar. Pozisyon sonrasında Skrtel'in vuruşu yan ağlarda kaldı.

67"OD Emenike çıktı, Fernandao oyuna girdi.

67"Miroslav Stoch, kaleye 25 metre uzaklıktan net bir vuruş çıkardı. Kaleci Ahamada, müthiş bir refleksle bu şutu kornere çeldi.

66"Fenerbahçe'de Jose Fernandao oyuna girmek için hareketlendi.

65"Volkan Şen yerde kaldı. Fenerbahçe, ceza sahası sol çaprazında kaleye 25-30 metre uzaklıktan duran top kazandı. Volkan'ın orta olarak kullandığı top, kaleci Ahamada'da kaldı.

64"Fenerbahçe, saha paylaşımını daha iyi yapmaya başladı ve üstüste hazırlık paslarıyla hücum etme niyetinde...

62"Fenerbahçe, ikinci yarının en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Volkan Şen'in çabalarıyla başlayan atakta, Stoch ile Kayserispor yarı alanının ortasında verkaç yapan Volkan, Emenike'ye ara pasını attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emenike'nin şutu kaleci Ahamada'dan döndü ve Volkan Şen'in önünde kaldı. Volkan Şen'in vuruşu sonrası top oyunculara çarptı ve kornere çıktı.

61"Fenerbahçe'de Roman Neustadter, 6 kez ile sahanın en çok top çalan oyuncusu durumunda.

60"Kayserispor'da Nakoulma yerde kaldı. Kayserisporlu oyuncular faul beklediler ancak hakem Serkan Çınar aynı görüşte değil...

59"Kayserispor'un kontraatağı sırasında Welliton ofsayt pozisyonunda...

58"Bu anlarda iki takım da üstüste pas hataları yapıyor.

57"Larrys Mabiala, Emenike ile girdiği hava topu mücadelesi sırasında faul yapıyor.

56"Nakoulma, van der Wiel ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Serkan Çınar'ın kararı faul...

55"Fenerbahçe, birkaç dakika aranın ardından üstüste paslar yapmaya başladı. Hücum, Hasan Ali'nin ofsaytta kalmasıyla son buldu.

54"Deniz Türüç'ün kornerini karşılayan Emenike...

53"Kayserispor, Fenerbahçe yarı alanına çok adamla çıkıp arka arkaya paslar yapmaya başladı. Fenerbahçe ise kaptığı topları etkili kullanamıyor.

52"Ceza sahası sağ çaprazından duran topu kullanan Anıl'ın şutu üstten auta gitti.

51"Deniz Türüç, Alper Potuk ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Karar faul...

50"Kayserispor, Fenerbahçe'nin ön alanda çok adamla yaptığı presi geçtikten sonra arkada büyük boşluklar buluyor. Kayserispor, ilk yarıya oranla daha fazla pas yapıyor

49"Volkan Şen, Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Kendisine vuruş açısı bulan Volkan'ın şutu üstten auta gitti.

48"Deniz Türüç'ün şutu Volkan Demirel'de kaldı.

47"Alper, Emenike'yi savunma arkasına kaçırma düşüncesiyle ara pası attı. Emenike topa tam aut çizgisinde yetişip taca vurdu.

46"MBİkinci yarı başladı

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-2 Kayserispor

45' GOL... Fenerbahçe 2-2 Kayserispor (Welliton)

44' GOL... Fenerbahçe 2-1 Kayserispor (Ozan)

8' KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de Kjaer kırmızı kart gördü.

30' GOL... Fenerbahçe 1-1 Kayserispor (Kjaer)

27' GOL... Fenerbahçe 0-1 Kayserispor (Welliton)

18' Fenerbahçe, Alper Potuk ile yükleniyor, bir şut ama direğin dibinden auta gidiyor.

12' Fenerbahçe oyunu rakip alana iyice yıktı. Gol için pozisyon arıyorlar.

5' İki takımda orta alanda top yapıyor, mücadeleye kontrollü başladılar.

1' Mücadelede ilk düdük geldi. Karşılaşmaya Kayserispor başladı.

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar



SAAT: 21.45

YAYIN: Lig TV



İŞTE İLK 11'LER!



Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Neustadter, Ozan, Alper, Volkan Şen, Stoch, Emenike



Kayserispor: Ali Ahamada, Anıl, Kana-Biyik, Mijailovic, Levent, Mabiala, Sow, Umut, Deniz, Nakoulma, Welliton

RVP YİNE YEDEK

Fenerbahçe'de hafta içinde Grassopphers'a karşı ilk 11'de forma giyen ama iyi bir görüntü sergilemeyen Van Persie, Kaayserispor'a karşı yine kulübede başladı. Yıldız futbolcunun fizik olarak hazır olmadığını düşünen teknik direktör Dirk Advocaat forvette Emenike'ye yer verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kayserispor karşılaşmasında Fenerbahçe tribünleri yine boş kaldı. Yaklaşık 10 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada az sayıda taraftar takımlarına destek verdiler.

ZİYECH, AJAX'A DOĞRU

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Ajax'a gitmek üzere. Ajax ve twente Kulüpleri pazarlıkları sürdürürken ilk teklif Twente tarafından reddedildi...

LENS BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe'de transferi büyük oranda tamamlanan Lens'in bugün açıklanması bekleniyor. Yıldız kanat oyuncusu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler ufak tefek pürüzlerin çözülmesinin ardından Hollandalı oyuncuyu kadrolarına katacaklar.

SALİH KULÜBEYE

Fenerbahçe'de milli takıma seçilen isimlerden Salih Uçan hafif sakatlığı sonrası kulübede oturdu. Teknik patron Dirk Advocaat genç futbolcunun yerine orta alanda Alper'e şans verdi.