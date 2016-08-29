Lescott, AEK'le anlaştı

Yunan ekibi AEK, İngiliz savunma oyuncusu Lescott ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yunanistan Süper Lig ekibi AEK, Aston Villa'dan İngiliz savunma oyuncusu Joleon Lescott'u renklerine bağladı.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Lescott ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yunan ekibinin, Lescott'un transferi için bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

Ülkesinde Aston Villa'nın yanı sıra Wolverhampton Wanderers, Everton, Manchester City ve West Bromwich Albion'da top koşturan Lescott, kariyerinde ilk kez İngiltere dışında görev yapacak.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 26 kez giyen Lescott, Manchester City'de 2 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)