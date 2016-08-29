ARKADAŞINA GÖNDER Lescott, AEK'le anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Lescott, AEK'le anlaştı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 13:12
Lescott, AEK'le anlaştı
Lescott, AEK'le anlaştı

Yunan ekibi AEK, İngiliz savunma oyuncusu Lescott ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yunanistan Süper Lig ekibi AEK, 'dan İngiliz savunma oyuncusu Joleon Lescott'u renklerine bağladı.

AEK Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Lescott ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yunan ekibinin, Lescott'un transferi için bonservis bedeli ödemeyeceği ifade edildi.

Ülkesinde Aston Villa'nın yanı sıra Wolverhampton Wanderers, Everton, Manchester City ve West Bromwich Albion'da top koşturan Lescott, kariyerinde ilk kez dışında görev yapacak.

Milli Takımı'nın formasını 26 kez giyen Lescott, Manchester City'de 2 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.