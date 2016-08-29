Manisaspor Eneramo ile anlaştı

Uzun süredir forvet arayışı içinde olan Manisaspor Yönetimi, Michael Eneramo ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 1'inci Ligi'nde teknik direktör sorununu Koray Palaz'la anlaşarak çözen Manisaspor, transferde art arda bombaları patlatmaya başladı.



Forvetteki sıkıntıyı çözmek için uzun süredir arayış içinde olan yönetim, Sivasspor'da yıldızı parladıktan sonra Beşiktaş'ta da oynayan Michael Eneramo ile anlaştı. Manisa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı futbolcunun bazı küçük pürüzlerin çözülmesinden sonra imza atacağı duyuruldu.



Türkiye macerasına 2000-2011 sezonunda Sivasspor'da başlayan 31 yaşındaki futbolcu, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Burada sakatlık yüzünden fazla forma şansı bulamayan Eneramo, devre arasında Karabükspor'a kiralandı. Medipol Başakşehir'de de oynayan Eneramo, 115 Süper Lig müsabakasında 35 gol attı.



Eneramo hamlesiyle taraftarını heyecanlandıran yönetim, Danimarka Süper Lig ekiplerinden Hobro IK'den orta saha Gökcan Kaya ile Mali'de Cerle Olypique Bamako'da forma giyen sağ bek Mamadou Sangare'nin de işini bitirdi.



İki futbolcuyla anlaşma sağlanırken Liverpool U18 Takımı'ndan orta saha oyuncusu Yalany Baio'nun da Manisa'ya geldiği bildirildi. Koray Palaz'ın listesinde yer alan Portekiz asıllı futbolcunun durumu da birkaç güne netlik kazanacak.



Bu arada transferleri gündemde olan sol kanat Erkan Taşkıran ve orta saha Güven Varol'u veto eden Koray Palaz, 2 oyuncunun da yaşları gereği istenen katkıyı sağlayamayacaklarını söyledi.



Bu arada Koray Palaz'ın yardımcılıklarına Hayrattin Demirbaş ve Osman Bilik getirildi.