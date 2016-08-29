Tiote'nin sağlık kontrolünde sorun çıktı!

Galatasaray'ın ön libero transferi için İstanbul'a getirdiği Cheick Tiote'nin sağlık kontrolünde sorunlar çıktığı öğrenildi.

Sarı -Kırmızılı kulübün sağlık sponsoru olan hastanede yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli yıldızın sol dış menisküsünde problem olduğu ve sol bacağının sağ bacağına göre kuvvetsiz olduğu rapor edildi.

Galatasaray günlerdir ön libero transferi için uğraştığı ve bitirme aşamasına geldiği bu transferde kulüp doktorunun vereceği rapora göre Tiote'nin transferinden ya vazgeçecek ya da oyuncunun sağlık problemini tamamen ne zaman atlatabileceğini detaylı olarak rapor edilecek.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (29 AĞUSTOS 2016)

DIARRA TRANSFERİ YİNE GÜNDEMDE

Tiote'nin sağlık sorunundan sonra Galatasaray'da Lassana Diarra transferinin yeniden ağırlık kazanması bekleniyor. Diarra'nın transferi için Lokomotif Moskova'nın alacağı tazminatın yanı sıra geçen yıl formasını giydiği Marsilya Kulübü'nün de bonservis ücreti istemesi bu transferi de zora sokmuştu. Lassana Diarra'nın transferindeki artan maliyet yüzünden sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılı yöneticiler de Tiote'nin transferini can simidi gibi sarılmıştı. Ancak transferin bitimine 2 gün kala Galatasaray'ın ön libero transferinin ne olacağı içinden çıkılmaz bir hal aldı.