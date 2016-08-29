"Umut Bulut ve Olcan'ı..."

Kayserispor Basın sözcüsü Rifat Pehlivan, İstanbul deplasmanında son dakika golüyle Fenerbahçe’yi ellerinden kaçırdıklarını söyledi, "Sakatlarımız olmasaydı, Fenerbahçe karşısında farka gidebilirdik" dedi.

Sezonun ilk maçında oynadıkları Akhisar Belediyespor laçının onbirinde defansın sağ ve sol bekinde değişiklik yaparak sahaya çıktıklarını beirten Rifat Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 OYUNCUNUN SAKATLIĞI TAKIMI ETKİLEDİ"

"Oyun düzenimizde özellikle defansın sağ ve solunda yapılan iki değişiklik, takımımıza direnç kazandırdı. Samba Sow ile Traore'nin sakatlıkları, orta sahamızı ister istemez etkiledi. Kanatlarda etkili oyuncularımız olsaydı, galibiyeti kaçırdığımız Fenerbahçe karşısında 70'inci dakikadan sonra farka giderdik. Milli takım nedeniyle verilecek aradan yararlanıp sakatlarımızı iyileştirip takım uyumlarını sağlayıp, iddialı duruma geleceğiz. Fikstür gereği ortaya çıkmış zorlukları, Galatasaray'ı da Kayseri'de mağlup edip kolaya dönüştürmek istiyoruz."

"UMUT BULUT VE OLCAN ADIN NETLİK KAZANACAK"

Kulübün mali durumuna göre biri yabancı, en az 3 oyuncu almayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Rifat Pehlivan, "Hafta içinde Galatasaray'dan transfer etmek istediğimiz Umut Bulut ve Olcan Adın konusu da netlik kazanacak. Bir yabancı kanat oyuncusu konusunda da beklemekteyiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

RIEKERINK'TEN OLAY KARAR!