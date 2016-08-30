Arda alev aldı Neymar telaşlı!

Geçen sezon çok eleştirilen Arda, Barcelona’nın en çok konuşulan ismi haline geldi. Arda’ya tezahüratlar yazan taraftarlar, övgü mesajları yağdırıyor

Barcelona taraftarlarının transferini eleştirdiği ve performansından memnun olmadığı Arda Turan, kısa sürede yaptığı büyük çıkışla eleştirileri övgüye çevirmeyi başardı. Özellikle Neymar'ın olimpiyat nedeniyle kadroda yer almadığı dönemde ileri üçlünün solunda forma şansı bulmaya başlayan Arda, Galatasaray ve Atletico Madrid'den alışkın olduğu rolüne hemen uyum sağladı.

RAKİTİC, ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR ETTİ