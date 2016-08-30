Arda alev aldı Neymar telaşlı!

Geçen sezon çok eleştirilen Arda, Barcelona’nın en çok konuşulan ismi haline geldi. Arda’ya tezahüratlar yazan taraftarlar, övgü mesajları yağdırıyor
Barcelona taraftarlarının transferini eleştirdiği ve performansından memnun olmadığı Arda Turan, kısa sürede yaptığı büyük çıkışla eleştirileri övgüye çevirmeyi başardı. Özellikle Neymar'ın olimpiyat nedeniyle kadroda yer almadığı dönemde ileri üçlünün solunda forma şansı bulmaya başlayan Arda, Galatasaray ve Atletico Madrid'den alışkın olduğu rolüne hemen uyum sağladı.
RAKİTİC, ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR ETTİ
HER ŞEYİ UNUTTUK ARDA!
Teknik direktör Luis Enrique'nin geçen sezon merkez orta sahada görev verdiği Arda, bu bölgede beklentileri karşılayamasa da sol açıktaki performansıyla dudak ısırtıyor. Barça formasıyla çıktığı son 4 maçta 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan ve Messi ile Suarez'in formsuz olduğu, Neymar'ın kadroda yer almadığı dönemde Barça'yı sırtlayan Arda'ya karşı hem İspanyol medyasının, hem de taraftarların bakış açısı değişmiş durumda... Arda'nın asistiyle kilidi çözülen ve 1-0 sona eren forumlarda yapılan yorumlar şöyle;
"Arda is on fire, Neymar is terrified!" (Arda alev aldı, Neymar telaşta)
Belki iyi başlamamıştı ama Arda şu an çok daha iyi oynuyor. Umarım devam eder.
Rakitic ile birlikte harika oynadı. Arda bu yıl Neymar'ı sol tarafta çok zorlayacak.
Golün ortası adamım Arda Turan'dan... Bu sezon çok iyi oynuyor, devamı gelsin.
Her şeyi unuttuk Arda!
BİR GÖRÜŞ: ARİTZ GABİLONDO / as Gazetesi spor yazarı
Büyük bir adım attı
İspanya'da Arda'nın geçen yıldan çok daha iyi performans sergilediğini görüyoruz. Formu çok iyi... Barcelona için bu büyük bir sürpriz oldu çünkü iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmemişti ama çok iyi oynuyor. Bir yıl geçirdikten sonra Barcelona'nın oyun stilini ve takım arkadaşlarını artık daha iyi anlıyor diye düşünüyorum. Ayrıca takım arkadaşları da onunla daha iyi anlaşmaya başladı. Geçen seneye göre farklı olan bu. Neymar'ın olimpiyatlarda olması da ona fırsat yarattı. Böylece güçlü olduğu sol kanat pozisyonuna geçti. Bu bölgede fark şu, defansif olarak görevleri daha az ve burada daha özgür oynayabiliyor. Topu alıp istediği hareketi daha rahat uygulayabiliyor, daha serbest bir oyuncu bu rolde. İspanya'da hep şunu deriz, büyük bir takımda geçireceğin ikinci sezon çok önemlidir çünkü ilki zor geçer, kaderini ikincisi belirler. Barça kolay bir takım değildir. Arda için de... O da kendisi için çok büyük bir adım attı.