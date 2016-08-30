Beşiktaş son dakika transfer haberleri (30 Ağustos 2016)

Beşiktaş transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Aboubakar'a imza attırarak golcü sorununu halleden Beşiktaş; stoper, Caner Erkin ve Samir Nasri transferlerine yoğunlaştı. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair haberler ve son dakika gelişmeleri.

BEŞİKTAŞ SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

KARTAL'A NASRİ ŞOKU

Son olarak kadrosuna Porto'nun forveti Aboubakar'ı katan Beşiktaş'a Samir Nasri'den kötü haber geldi... Manchester City'nin yıldızını kiralamak için İngiltere'ye özel uçakla giden başkan Fikret Orman ve yöneticiler eli boş döndü. İngiliz ekibinin teknik direktörü Guardiola'nın Nasri ile yaptığı toplantıdan sonra Beşiktaş için transferin kapandığı öğrenildi. Siyah-beyazlı takım Nasri defterini kapattıktan sonra alternatif isimlere yöneldi. İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla'nın Nasri'yi çok istediği ve transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. Beşiktaş'a olumsuz cevap veren Nasri'nin Sevilla'ya vereceği cevap merakla bekleniyor. Sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları da tecrübeli oyuncunun tavrından dolayı çok rahatsız.

CANER BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYOR

Kartal, Nasri'den olumsuz cevap aldıktan sonra Caner Erkin'e yoğunlaştı. Siyah-beyazlı yönetim bu transferi bitirmek için elini çabuk tutuyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz günlerde son dakika kararından vazgeçmiş ve Caner'i Beşiktaş'a bonservisi ile vermek istemişti. İnadından dönen İtalyan kulübünün Kartal'a olumlu cevap vermesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

NASRİ KARARINI BUGÜN AÇIKLIYOR

Geçtiğimiz hafta sonu West Ham'a karşı forma giyen Samir Nasri, transferiyle ilgili son kararını bugün açıklayacak. Fransız yıldız ya takımında kalacak ya da Sevilla'nın yolunu tutacak...

BOYKO İÇİN MALAGA'YLA SÖZ KESİLDİ

Beşiktaş Yönetimi'nin bir süredir görüşme halinde olduğu Malaga ile Denis Boyko'nun transferi konusunda anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Ukraynalı starın İspanyol kulübüne 1 yıllığına kiralık olarak verilmesi konusunda taraftarlar uzlaşma sağladı.

4 STOPERDEN 2'Sİ BİTECEK

Beşiktaş stoper transferinde de son aşamaya geldi. Manoel ile görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler Rakitskiy için dün hem satın alma hem de kiralama olarak iki ayrı teklif sundu. Bu oyuncu için bugün cevap bekleniyor. Lombaerts ayrıca 2 milyon Euro bonservis bedeli ile son ve üçüncü alternatif olarak duruyor. Başkan Fikret Orman transferin son gününde bu üçlüden birini stopere katmayı planlıyor. Ancak yönetim öncelikle Manoel'i bitirmeye çalışacak. 6 milyon Euro'ya Leipzig'e satılan Atınç'ın yeniden transferiyle Devler Ligi'nde altyapı kontenjanı sorununu çözmek hedeflerden biri. Orman'ın Atınç transferine onay verdiği ve Omerou'dan vazgeçildiği ortaya çıktı. Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadaki yorumlarında takıma mutlaka stoper kazandırılması gerektiğini söylüyor. Kara Kartal transferin bitmesine az bir zaman kala taraftarın isteğini yerine getirmek istiyor.