Galatasaray'da iki ayrılık birden

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor. Tarık için Kayserispor ile anlaşma sağlandı. Salih Dursun ise Gaziantepspor yolunda...

Galatasaray'da Umut Bulut'un Kayserispor'a gitmesinden sonra Tarık Çamdal da bu kulübün yolunu tutacak. Kulüpler futbolcunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. 3 sene daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ın ücretinin önemli bir bölümünü sarı kırmızılılar üstlenecek. Salih Dursun ise Gaziantepspor'la anlaştı. (Milliyet)