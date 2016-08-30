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'da iki birden

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 09:54 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 09:56
Galatasaray'da iki ayrılık birden
Galatasaray'da iki ayrılık birden

'a transfer olduğu günden bu yana bekleneni veremeyen Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor. Tarık için Kayserispor ile anlaşma sağlandı. Salih Dursun ise yolunda...

'da Umut Bulut'un Kayserispor'a gitmesinden sonra Tarık Çamdal da bu kulübün yolunu tutacak. Kulüpler futbolcunun transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. 3 sene daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Tarık Çamdal'ın ücretinin önemli bir bölümünü sarı kırmızılılar üstlenecek. Salih Dursun ise 'la anlaştı. (Milliyet)

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