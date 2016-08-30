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Rizespor'da Petrucci, kontrolünden geçti

  • AA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 09:41
Rizespor'da Petrucci, sağlık kontrolünden geçti
Rizespor'da Petrucci, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transfer Davide Petrucci, kontrolünden geçirildi.

Yeşil-mavili kulübün sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalyan orta saha oyuncusu Petrucci'nin, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapıldı. Petrucci, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi.

Oyuncunun kontrolleri, akciğer filmi ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yeşil-mavili ekip, 25 yaşındaki Petrucci'yi temsilcisi CFR Cluj'dan 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

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