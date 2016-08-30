Rizespor'da Petrucci, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transfer Davide Petrucci, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İtalyan orta saha oyuncusu Petrucci'nin, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapıldı. Petrucci, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde de muayene edildi.

Oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer filmi ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yeşil-mavili ekip, 25 yaşındaki Petrucci'yi Romanya temsilcisi CFR Cluj'dan 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.