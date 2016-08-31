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1461 spor'dan iki transfer

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 12:51
1461 Trabzonspor'dan iki transfer
1461 Trabzonspor'dan iki transfer

1461 sağ kanat oyuncusu Semih Karadeniz ile bir, forvet oyuncusu Enes Cebeci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

spor'dan Semih Karadeniz ve Ankara Demirspor'dan Enes Cebeci'yi transfer ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Hakan Recep Topsakal, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu iki futbolcu takımımıza çok yararlı olacağına inanıyorum. Kendilerine güveniyoruz. Giyeceği formanın hakkını verecektir" dedi.

Futbolcular ise "Transferde emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. büyük hedefleri olan bir yer. Bizde yeni başarılara katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Bu sezon başarılı bir sezon geçirerek Bordo-Mavi-Beyazlı kulübü layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştular.

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