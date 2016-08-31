Andaç, Denizlispor'da

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, Eskişehirspor'dan Andaç Güleryüz'ü transfer etti.

Kulüp başkanı Süleyman Urkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını titiz şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Bütçelerine uygun Eskişehirsporlu oyuncu ile bir yıllığına anlaştıklarını açıklayan Urkay, "Önceliği maliyete ve bütçemize göre belirliyoruz. İhtiyacımız olan bölgeye, yaptığımız görüşme ile bu transferi gerçekleştirdik." dedi.

Bandırmaspor ile yaptıkları ilk hafta maçında, TFF 1. Lig'in bu sezonki ilk golünü atan futbolcuları Alperen Babacan'ın Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmasına da değinen Urkay, bu durumu sevinçle karşıladıklarını, altyapılarından yetişen Alperen'in ileride çok iyi yerlere geleceğine inandıklarını söyledi.

Bu arada, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı takımın 35 yaşına giren oyuncusu Veli Acar'a, arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Antrenmanda takım arkadaşlarının yumurta ve unlu saldırısına uğrayan Veli Acar, arkadaşlarına kutlama için teşekkür etti.